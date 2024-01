Trade Republic Visa: Wartelisten-Position jetzt in der App sichtbar

Der Neobroker Trade Republic informiert Kunden ab sofort über ihre Position in der Warteliste zur neuen Visa-Debitkarte. In dieser haben sich derzeit bereits mehr als eine Million Anträge angestaut. Für viele könnte sich das Warten somit stark in die Länge ziehen.

Trade Republic

Mehr als eine Million Visakarten-Anträge

1% Saveback für Aktien- oder ETF-Sparpläne

Trade Republic Visa Card Alle Infos zur neuen Debitkarte

Nachdem sich innerhalb kürzester Zeit mehr als hunderttausend Kunden für die neue Visakarte des Berliner Neobrokers Trade Republic registriert haben , über­steigen die Anträge jetzt die Millionmarke. Wie zuvor in Aussicht gestellt, er­mög­licht das Unternehmen jetzt, seine Wartelisten-Position per App ein­zu­se­hen. Die Bearbeitung der Anträge scheint stetig, aber (noch) langsam voranzugehen.Wie Trade Republic-Kunden unter anderem auf Reddit berichten, rangieren Neukunden, die sich in diesem Augenblick für die Visa-Debitkarte mit Saveback-Funktion einreihen, jenseits der einmillionsten Position. Unseren Messungen zufolge nimmt die Warteliste stündlich um etwa 1000 Kunden ab, womit bei gleichbleibender Geschwindigkeit etwa 41 Tage benötigt werden, um alle aktuellen Anträge zu bearbeiten. Trade Republic wirbt damit , dass sich das Einladen von Freunden als Neukunden (Refer-a-Friend) positiv auf die eigene Position innerhalb der Warteliste auswirkt. Welche Sprünge durch eine erfolgreiche Empfehlung zu erwarten sind, gibt der Neobroker allerdings nicht bekannt. Werber und Geworbene erhalten zusätzlich eine 10-Euro-Aktie geschenkt.Die als virtuelle Variante kostenlose Trade Republic Visa gilt als Debitkarte, die auf das Guthaben des verbundenen Verrechnungskontos zurückgreift. Auf jede Kartenzahlung gewährt das Unternehmen ein Prozent Cashback bzw. Saveback, der bis zu einem Maximum von 15 Euro pro Monat (1500 Euro Visakarten-Um­satz) in einen selbst gewählten Aktien- oder ETF-Sparplan fließt. Voraussetzung dafür ist ein bereits aktiver Sparplan in Höhe von mindestens 50 Euro pro Monat.Alternativ zur virtuellen Visa-Card bietet Trade Republic seine Debitkarte als physische Plastik- oder Metallkarte an, für die einmalig 5 Euro bzw. 50 Euro berechnet werden. Auf die zur Nutzung der Karte benötigten Bargeldeinlagen auf dem Verrechnungskonto zahlt der Neobroker derzeit vier Prozent Zinsen p.a. an seine Kunden aus - bei täglicher Feststellung und monatlicher Auszahlung im Stile eines Tagesgeldkontos.Zuletzt war Trade Republic in die Schlagzeilen geraten , nachdem Verbraucherschützer die Kommunikation der Voraussetzungen zur Saveback-Funktion (50-Euro-Sparplan) kritisiert hatten. Diese wurden seitens Trade Republic nur im Kleingedruckten erwähnt.