Tagesgeld: ING DiBa senkt Zinsen für Neu- und Bestandskunden

ING

Schlechte Aussichten für Tagesgeld-Sparer

Darauf müssen ING-Kunden jetzt achten

Alternativen zum ING Tagesgeldkonto

Vergleich: Die besten Tagesgeldkonten 2024

Analysten zufolge wird die Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr damit beginnen, den aktuell bei 4,5 Prozent liegenden Leitzins zu senken. Sparer be­kom­men die Auswirkungen schon jetzt zu spüren - vor allem beim Tagesgeld. Als eine der größten Direktbanken (DiBa) hält die ING Deutschland zwar an seinem Zins­bonus fest, bietet Kunden allerdings weniger Zinsen als noch im letzten Jahr.Für einen Zeitraum von sechs Monaten gewährt die ING 3,3 Prozent Zinsen (p.a.) auf ein Guthaben von bis zu 250.000 Euro. Der Bonus gilt nur auf neu ein­ge­zahl­tes Geld, womit vorrangig Neukunden profitieren. Wenn die ING von neuem Geld spricht, wird auf eine Einzahlung von einer anderen Bank hingewiesen:"Nicht teilnahmeberechtigt ist Geld, das von einem bestehenden ING-Konto kommt, zum Beispiel bestehende Guthaben auf Girokonten, Extra-Konten, Sparbriefen, Festgeldern und aus Wertpapierverkäufen."Bestandskunden können ebenfalls an der Aktion teilnehmen, allerdings mit einer Einschränkung bei bereits vorhandenen Tagesgeldkonten: "Diese Aktion gilt nicht, wenn Sie ein Extra-Konto haben, auf das am 01.02.2024 bereits ein Aktionszins gezahlt wird. Das betrifft zum Beispiel alle Kundinnen und Kunden, die in den letzten 6 Monaten Ihr erstes Extra-Konto eröffnet haben."Die Mindesteinlage beträgt 1000 Euro, wobei Zinsen auf alle neuen Einzahlungen im Zeitraum zwischen dem 2. und 23. Februar 2024 gewährt werden. Der Aktions­zins gilt daraufhin bis zum 31. August 2024. Kunden, die nicht teil­nehmen, erhalten lediglich den Basiszins in Höhe von 1,25 Prozent p. a.Aktuell bieten Trade Republic und Comdirect mit jeweils 4 Prozent Zinsen die besten Optionen für Tagesgeldkonten bzw. verzinste Verrechnungskonten. Trade Republic gilt dabei als einzige Bank, die den höheren Zinssatz ohne zeitliche Beschränkung gewährt. Das allerdings nur auf bis zu 50.000 Euro und mit dem Hinweis, dass sich der Zinssatz ändern könnte, soweit die EZB den Leitzins senkt.Weitere Angebote findet ihr im nachfolgenden Vergleich für Tagesgeldkonten. Unter anderem von Bunq, Barclays, 1822direkt und der Targobank.