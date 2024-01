Microsoft: Immer mehr Spiele laufen nicht mit Windows 11 Insider-Build

Als Insider kann man neue Funktion von Windows 11 früher testen, manchmal läuft die Vorschau-Version aber nicht ganz rund. Jetzt weist Microsoft mit Nachdruck darauf hin, dass Gamer von den aktuellen Preview-Builds besser die Finger lassen sollten.

Neue Windows 11 Builds: Spiele-Kompatibilität leidet

Zusammenfassung Erste Preview-Builds 2024 im Dev- und Canary-Kanal

Windows 11 Insider Preview Build 26020 seit 3. Januar

Microsoft warnt Gamer vor aktuellen Previews

Seit September Spieleprobleme im Canary-Kanal

Build 26016 verschärft Spieleprobleme weiter

Konkrete betroffene Spiele werden nicht genannt

Microsoft hat Insider im neuen Jahr nicht lange warten lassen und schon kurz nach Neujahr die ersten Preview-Builds im Dev-Kanal und Canary-Kanal veröffentlicht. Der Windows 11 Insider Preview Build 26020 steht seit dem 3. Januar bereit.Ein Problem, das seit September die Canary-Vorschauversion plagt, konnte dabei aber weiterhin nicht ausgeräumt werden. Im Gegenteil: Microsoft verschärft sogar seine Warnung für Gamer.Schon seit Anfang September und dem Build 25947 warnt das Unternehmen, dass "einige beliebte Spiele" möglicherweise nicht korrekt mit Windows 11 Insider-Versionen im Canary-Kanal funktionieren. Mit dem jüngsten Build ergänzen die Entwickler diesen Hinweis noch einmal. "Beginnend mit Build 26016 sind weitere Spiele von verschiedenen Fehlern betroffen", so Microsoft in der offiziellen Ankündigung der aktuellen Insider-Builds.Allerdings führt man weiterhin nicht aus, welche Spiele genau von den Fehlern betroffen sind oder welche neuen Titel der Liste jetzt hinzugefügt wurden. Wie Neowin in seinem Bericht schreibt, ist es wahrscheinlich, dass aktuell immer noch unterschiedliche Fehler bei einer Vielzahl von Spielen auftreten, weshalb es die Entwickler vermeiden, bestimmte Titel namentlich zu nennen. Sicher bleibt: Das Problem hat sich mit dem jüngsten Update noch verschärft.