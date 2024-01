Dell gibt Rätsel auf: 'Windows 11 24H1' ab April, inkl. Support für WiFi 7

Marketing-Materialien des PC-Herstellers Dell haben offenbar einen Blick auf den Zeitplan für die Veröffentlichung von " Windows 11 Version 24H1 " gegeben. Und damit verraten, wann Windows mit Unterstützung für Wi-Fi 7 ausgerüstet werden soll - und zusätzliche Rätsel aufgegeben.

Dell stellt neue XPS-Laptops vor

Windows 11 24H1 oder "Windows 12"?

Dell hat kürzlich seine neuesten Laptops der XPS-Serie vorgestellt und dabei auch die Integration von WiFi 7 (IEEE 802.11be) in Aussicht gestellt. In den entsprechenden Marketing-Materialien zu diesem Thema gibt es laut ChangeWindows eine Anmerkung, laut der die Unterstützung für WiFi 7 nur in Verbindung mit "Windows 11 Version 24H1" gewährleistet werden kann.In diesem Zusammenhang heißt es dann weiter, dass Windows 11 24H1 nicht vor April des Kalenderjahres 2024 zum Download verfügbar sein soll. Außerdem werde erst ab August des Kalenderjahres 2024 eine werksseitige Vorinstallation dieser Windows-Version erfolgen, so das Marketing-Video von Dell weiter.Die Formulierungen von Dell werfen nun einige Fragen auf, denn eigentlich ging man davon aus, dass Microsoft für dieses Jahr bereits das sogenannte " Windows 12 " in Arbeit hat, also das nächste große Update für sein Betriebssystem. Dieses intern auch " Hudson Valley " genannte Update soll eine Vielzahl von Neuerungen mit einem großen Schwerpunkt auf die Integration zahlloser KI-Funktionen mit sich bringen.Aktuell ist unklar, was Dell überhaupt unter der Bezeichnung "Windows 11 Version 24H1" versteht. So hieß es von gut informierten Quellen aus dem Umfeld von Microsoft zuletzt, dass das Unternehmen das neue "Moment 5"-Update für sein aktuelles Betriebssystem bereits gegen Ende Februar fertigstellen will, bevor dann im März die allgemeine Verfügbarkeit anlaufen soll. Das nächste "Moment"-Update ist aber eben keine neue Major-Version von Windows und auch kein wirkliches Major-Update für Windows 11, sondern nur eine Art Feature-Pack.Der von Dell genannte Zeitplan passt insofern nicht zu den Angaben aus dem Umfeld von Microsoft. Dass sich hier nun eine Verschiebung von "Windows 12" andeutet, ist allerdings ebenso fraglich. Immerhin macht Dells Werbe-Material aber den Zeitplan für die geplante WiFi-7-Unterstützung in Windows klarer.Bisher war nämlich offen, wann seitens Microsofts mit WiFi-7-Support zu rechnen sein würde. Zwar bietet Intel bereits erste Treiber für bestimmte WLAN-Module an, diese schaffen aber eben keine allgemeine Unterstützung, wie sie mit den in Windows integrierten Standard-Treibern möglich wäre.