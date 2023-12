Probleme mit WLAN Access-Points nach Windows-Patchday aufgetaucht

Der Windows Patch-Day Dezember verursacht in einigen Netzwerken Probleme bei der Einwahl über bestimmte WLAN Access-Points - zumindest berichten dies betroffene Nutzer. Von Microsoft gibt es dazu noch keine Informationen.

Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf "Windows Update".

Gehen Sie zum Abschnitt "Updateverlauf" und überprüfen Sie, ob Ihr System das Update enthält, das Sie deinstallieren möchten. Suchen Sie unter dem Abschnitt "Qualitätsupdates".

Klicken Sie auf "Updates deinstallieren". Die App "Updates deinstallieren" in den Einstellungen von Windows 11

Klicken Sie auf "Deinstallieren" neben dem problematischen Update.

In Redmond arbeitet man bis zum neuen Jahr bereits mit einem reduzierten Team, daher dürfte es nun auch etwas länger dauern, bis Probleme und Bugs in Bezug auf die letzten Windows-Updates bestätigt und behoben werden.Daher dürfte ein Beitrag des Online-Magazins Windows Latest für viele Nutzer nun besonders interessant sein: Windows Latest berichtet über Fehlermeldungen mit Windows 10 und Windows 11, die auftauche, wenn man sich mit bestimmten WLAN Access-Points verbinden möchte. Der Fehler taucht insbesondere in Universitäts- und Unternehmens-Netzwerken auf.Einige Betroffenen melden, dass sie keine Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen können. Andere dagegen berichten von drastischen Leistungseinbußen, die den Zugang zum Internet nahezu unmöglich machen.Microsoft hat sich zu dieser Fehlermeldungen bislang nicht geäußert. Es handelt sich dabei allem Anschein nach nicht um ein seltenes Problem, denn es gibt viele Rückmeldungen zu dem Thema. Als Handlungsempfehlung veröffentlichten einige Universitäten den Tipp, Windows wieder zurückzusetzen. So kann man es zum Beispiel bei der Universität von New Haven lesen Die Uni macht das jüngste Windows-Update für die Störung drahtloser Netzwerke verantwortlich und empfiehlt, es zu deinstallieren:"Ein aktuelles Windows-Update, das am 12.12.2023 veröffentlicht wurde, hat dazu geführt, dass Benutzer keine Verbindung zu drahtlosen Netzwerken herstellen konnten. Dieses Update ist unter der Bezeichnung KB5033375 bekannt. Bitte klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie dieses Update deinstallieren und eine Verbindung zu ChargerWiFi auf Ihrem Windows-Computer herstellen können."Die University of Brunel, London, hat einen ähnlichen Artikel auf ihrer Website veröffentlicht. Eine Universität in Belgien hatte dazu noch den alternativen Tipp, dass die Deaktivierung von 802.11r (ein Standard, der einen nahtlosen Übergang von einem Zugangspunkt zum anderen ermöglicht) das Problem gelöst hat.