Inplace-Reparatur für Windows 11 über Update-Funktion kommt

In dieser Woche hat Microsoft die letzten Updates im Windows Insider Programm vor der Winterpause veröffentlicht. Besonders interessant zeigt sich dabei jetzt ein "verstecktes" Feature im Dev-Kanal - es geht um Inplace-Reparaturen.

Reparatur-Maßnahme auswählen

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht letztes Insider Update vor Winterpause

Verstecktes Feature für Inplace-Reparaturen entdeckt

PhantomOcean3 findet neue Funktion in Windows 11 Build 23601

Reparatur-Option nun auch im Beta-Kanal von Windows 11 verfügbar

Keine ISO mehr nötig für Betriebssystem-Reparaturen

Automatisierter Download und Installation über Windows Update

Neue Inplace-Reparatur könnte mit nächstem Moment-Update kommen

Das meldet das Online-Magazin Deskmoddder und bezieht sich dabei auf die Entdeckung von X-Nutzer und Leaker PhantomOcean3. Beim Ausprobieren der neue Windows 11 Buildnummer 23601 ist er auf eine Funktion gestoßen, die nicht im Changelog des Builds im Windows-Blog erwähnt wurde.Bei X schrieb PhantomOcean3 dazu: "Im Blogbeitrag nicht erwähnt, aber die Funktion "Probleme mit Windows Update reparieren" in Einstellungen > System > Wiederherstellung ist jetzt für den Entwicklungskanal mit Build 23601 aktiviert. Sie wurde bereits im Juli für Canary zur Verfügung gestellt und war seit 23516 im Entwicklungskanal versteckt."Auch im Beta-Kanal, genauer gesagt in der Windows 11 Version 23H2 Build 22635, ist die Funktion nun integriert.Dahinter verbirgt sich eine wirklich praktische Funktion für nötige Reparaturen am Betriebssystem. Die reguläre Inplace-Reparatur wird dabei erweitert. Bislang benötigt man eine ISO, um die Reparatur auszuführen. In der Einstellungen-App gibt es ansonsten nur die Option, den PC zurückzusetzen und so zu hoffen, dass sich aufgetretene Probleme dadurch lösen lassen.Die neue Option erweitert die Reparatur durch einen Schalter, mit dem sich über Windows Update die Reparatur-Maßnahme auswählen lässt. Windows startet dann den Download einer Reparatur-Version des installierten Windows-Builds und installiert sie automatisiert.Microsoft arbeitet schon länger an dieser Verbesserung. Wie es heißt, wird die neue Inplace-Reparatur über die Windows-Update-Funktion aller Voraussicht nach mit dem nächsten Moment-Update an alle Nutzer verteilt.Das wäre dann vermutlich schon im Frühjahr so weit und bedeutet, dass mit Moment 5 eine Reihe an Verbesserungen starten werden.