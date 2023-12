Alles zum Microsoft Patch-Day für Windows 10/11 im Dezember 2023

Heute ist der letzte Microsoft Patch-Day des Jahres 2023, ab sofort stehen Updates für Windows 10 und Windows 11 bereit. Neben den üblichen Si­cher­heits­- und Leistungsverbesserungen lässt es Microsoft zum Ausklang des Jahres ruhig angehen.

Überblick zum Microsoft Patch-Day im Dezember

Zusammenfassung Microsoft Patch-Day Dezember: Updates für Win 10/11

Feiertagspause für optionale Vorabversionen

Januar 2024: Wiederaufnahme der Wartungsarbeiten

Windows 11: Sicherheitsupdate für Versionen 22H2/23H2

Build-Nummern von Windows 11 steigen an

Windows 10: Sicherheitsfixes und Anpassungen inklusive

Microsoft hatte es vorab schon angekündigt. Aufgrund des eingeschränkten Betriebs während der Feiertage und des Jahreswechsels hatte man für Dezember 2023 eine Pause bei den nicht sicherheitsrelevanten Vorabversion eingelegt. Den letzten monatlichen Patch-Day mit Updates für Windows 10 und Windows 11 lässt man aber natürlich nicht ausfallen. Die Updates stehen ab sofort bereit."Die normalen monatlichen Wartungsarbeiten für Sicherheits- und Nicht-Sicherheitsvorschauen werden im Januar 2024 wieder aufgenommen", so der Konzern. Außerdem weist man an dieser Stelle noch einmal darauf hin: "Nach dem 27. Februar 2024 wird es keine optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Vorabversionen für Windows 11, Version 22H2, mehr geben."Für Windows 11 geht es beim Patch-Day im Dezember mit den beiden Updates KB5033375 (22H2 & 23H2) und KB5033369 (Version 21H2) weiter. Die Build-Nummern steigen auf 22621.2861/22631.2861 beziehungsweise 22000.2652. Zu den Anpassungen gibt es erwartungsgemäß wenig zu berichten. "Dieses Update behebt Sicherheitsprobleme für Ihr Windows-Betriebssystem", so die Entwickler. Im Leitfaden für Sicherheitsupdates finden sich wie immer alle aktuell bekannten Lücken.Der Windows 10 Patch-Day bringt Sicherheitsverbesserungen im Paket mit Anpassungen, die schon am 30. November als KB5032278 verteilt worden waren. Randnotiz für die Version 1809: Mit der Aktualisierung wird der Änderung des Namens der ehemaligen Republik Türkei Rechnung getragen, die jetzt offiziell Republik Türkiye heißt.