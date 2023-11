Windows 11 bekommt endlich Button zum Aktualisieren des WLAN

Windows 11 ist schon lange verfügbar, vor allem, wenn man Windows 10 als Fundament sieht. Doch das bedeutet nicht, dass es nicht verbessert werden kann. Vieles ist Feinschliff, manchmal sind es aber Punkte, bei denen man sich fragt: Warum nicht gleich so.

Windows 11 ist auch auf unzähligen Laptops zu finden und diese arbeiten in erster Linie mit mobilen Daten bzw. WLAN. Wer sich per letzterem mit dem Internet (in immer wieder neuen bzw. unterschiedlichen Netzen) verbindet, der kennt womöglich das Problem, dass es einigermaßen umständlich ist, sich per WLAN einzuwählen.Gemeint ist damit die Liste an Netzwerken, die man über das Wi-Fi-Interface in der rechten unteren Ecke des Desktops bekommt. Denn dort fehlte bisher ein simpler Button, mit dem man die Liste an verfügbaren Netzwerken aktualisieren kann, ohne dieses Interface zu verlassen. Denn bislang muss man dieses Fenster bzw. Flyout schließen, um eine aktualisierte Übersicht zu erhalten.Doch das dürfte sich demnächst ändern. Denn wie der Windows-Enthusiast @PhantomOfEarth auf Twitter bzw. X schreibt (via Neowin ), ist ein solcher Button in der neuesten Canary-Version von Windows 11 (Build 25997) nun endlich zu finden. Dieser wird vor allem für jene hilfreich sein, die sich mit einem eher schwachen Netzwerk verbinden wollen bzw. die sonstigen WLAN-Probleme haben.In den Release Notes zu Build 25997 ist dieser Button nicht aufgeführt, Brandon LeBlanc, Senior Program Manager des Windows Insider-Teams, hat aber mittlerweile bestätigt, dass die Microsoft-Entwickler daran arbeiten. LeBlanc warnt aber auch, dass dieses Interface-Element noch nicht ganz so funktioniert, wie man es gerne hätte: "Wir haben es noch nicht dokumentiert, weil noch nicht alle Teile richtig funktionieren - bleibt dran. Wir werden in einem zukünftigen Flight mehr dazu sagen."