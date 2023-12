Windows 11 bekommt Einstellungen für Fortgeschrittene und Profis

Der Umbau der Einstellungen von Windows 10 und später Windows 11 hat vor bereits Jahren begonnen und man konnte noch lange diverse Elemente in der alten Systemsteuerung finden. Das ist immer seltener der Fall und nun macht sich Microsoft daran, die Features auszubauen.

Die Systemsteuerung stirbt bzw. ist tot

Zusammenfassung Windows 10/11 werden von alter Systemsteuerung befreit

Microsoft erweitert Einstellungen im modernen Interface

Advanced Settings befinden sich in Entwicklung

Neue Einstellungen über GitHub und Dev Home zugänglich

Anpassung von Ordner-Symbolen und Dateisichtbarkeiten möglich

Keine neuen Features, sondern zentralisierte Funktionen

Dev Home richtet sich an Entwickler, nützlich für Fortgeschrittene

Es war und ist ein langer und sicherlich auch mühsamer Prozess, denn der Transfer von Einstellungen in das "moderne" Interface bzw. die dazugehörige App war kein trivialer Vorgang. Und auch wenn dieser bis jetzt nicht 100-prozentig abgeschlossen ist: Allzu häufig verirren sich die meisten Anwender nicht mehr in die Systemsteuerung.Doch wie erwähnt ist das mittlerweile in den meisten Bereichen abgeschlossen und das merkt man nun auch daran, dass sich Microsoft offenbar dranmacht, die Einstellungen nicht nur zu transferieren, sondern auch zu erweitern. Konkret schreibt Windows Latest , dass der Redmonder Konzern derzeit an einem Bereich für Advanced Settings, also erweiterten Einstellungen arbeitet.Diese Einstellungen kann man via GitHub über Dev Home entdecken, die Seite wird aber früher oder später wohl für alle Windows 11-Nutzer verfügbar sein. Darüber lassen sich dann Ordner-Symbole anpassen, Einstellungen wie "Datei-Erweiterungen anzeigen", "Versteckte und System-Dateien anzeigen" und Ähnliches.Streng genommen sind das also auch keine neuen Features, sondern Funktionen, die teils über den Explorer sowie Registry-Tweaks einstellbar sind. Es ist aber sicherlich praktisch, wenn man eine zentrale Sammelstelle für derartige Einstellungen hätte.Wie erwähnt sind diese neuen Settings derzeit via Dev Home zu finden, eine spezielle Sandbox-Version innerhalb von Windows 11, die sich speziell an Entwickler richtet. Die Features, die über Dev Home verteilt werden, sind für normale Anwender an sich nur selten von Interesse, in diesem konkreten Fall sollten aber auch viele "normale" fortgeschrittene Nutzer profitieren - entsprechend positiv sind auch die Rückmeldungen auf GitHub.