Windows 11 Vorschau: Update bringt mehr Performance für den Store

Microsoft hat im Windows 11 Beta-Kanal eine weitere Aktualisierung veröffentlicht: Das Update KB5033453 bringt vor allem Verbesserungen, wobei es neben Änderungen für Windows Share auch ein Update für den Microsoft Store gibt.

Zwei wesentliche Änderungen im Beta-Kanal

Windows Share

Das Windows-Freigabefenster unterstützt jetzt die Freigabe mit WhatsApp unter dem Abschnitt "Freigeben mit". Wenn Sie WhatsApp nicht installiert haben, können Sie es direkt vom Windows-Freigabefenster aus installieren. Wir planen, diese Funktion im Laufe der Zeit auch mit anderen Apps auszuprobieren.

Microsoft Store-Aktualisierung

Installieren beim Stöbern: Wir stellen eine weitere schnelle Möglichkeit vor, Ihre Lieblingsprodukte zu erhalten: Sie können jetzt direkt während des Browsens installieren. Blättern Sie einfach durch die Home-, App- oder Spiele-Seiten des Stores, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Produkt und klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren". Es sind jetzt weniger Klicks nötig, um in neue Apps einzutauchen.

Verbesserte Auffindbarkeit von Instant Games: Vor einigen Monaten wurden im Microsoft Store Spiele eingeführt, die Sie ohne Herunterladen spielen können. Wir machen es einfacher, diese Spiele zu entdecken, indem wir eine spezielle Seite einrichten, die Sie durchstöbern können.

Leistung beim Browsen: Wir haben Leistungsverbesserungen im Microsoft Store vorgenommen, die das Browsen und Scrollen durch verschiedene Seiten flüssiger machen.

Es handelt sich bereits um das zweite Update im Beta-Kanal in dieser Woche.In der Regel erfolgen so nah aufeinanderfolgende Aktualisierungen für Fehlerbehebungen oder zur Schließung von Schwachstellen, doch davon ist dieses Mal nichts zu lesen. Stattdessen kündigt Microsoft zwei wesentliche Änderungen im Beta-Kanal für den Windows 11 Insider Preview-Build 22635.2850 an.Die Informationen stehen wie gehabt nicht in der Knowledge Base, sondern im Windows Blog bereit . Viel ist es aber nicht, was Microsoft anzukündigen hatte, wir haben die Release-Notes für euch übersetzt:Windows Insider im Beta-Kanal (auch Canary und Dev), die Version 22311.xxxx.x des Microsoft Store und höher verwenden, werden die folgenden Verbesserungen sehen:Falls ihr bisher nicht die Beta-Tests für Windows 11 mitmacht, könnt ihr jederzeit einsteigen. Das lohnt sich vorrangig, wenn man über den Beta- oder Release-Preview-Kanal bereits getestete Optionen erhält, um sie vor allen anderen zu nutzen. Die neuen Funktionen erhaltet ihr im Beta-Kanal nur, wenn der Schalter dementsprechend auf die neuesten Updates umgelegt wurde.