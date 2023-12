Microsoft veröffentlicht überarbeitete Windows 11 Version 23H2-Image

Microsoft hat ein überarbeitetes ISO-Paket für das Windows 11 23H2-Feature-Update veröffentlicht. Die neue Version steht ab sofort über das Media Creation Tool und bei Microsoft als ISO zum Download zur Verfügung.

Nötig wurden die neuen Images, da die ursprünglich veröffentlichte Windows 11 23H2-Version eine Reihe von Fehlern beinhaltet. Daher gibt es nun Windows 11 23H2-Images mit diversen Korrekturen.Kurz nach der Veröffentlichung von Windows 11 Version 23H2 Ende Oktober 2023 hat Microsoft Nutzer darauf hingewiesen, dass die Neuinstallation des neuesten Betriebssystems zu einem Problem werden könnte, wenn Nutzer auf unterstützende Technologien angewiesen sind: Der in Windows eingebaute Narrator würde demnach bei der Ersteinrichtung nicht starten Zwei Monate nach der Veröffentlichung gibt es nun endlich die versprochenen neuen Windows-Images mit dem korrekt funktionierenden Narrator. Zuvor hatte Microsoft das Problem bereits mit dem KB5032288-Update behoben Die neuen Windows 11 23H2-Images stehen zum Download bereit und enthalten die neuesten Patches vom Dezember sowie Korrekturen für den Narrator während der Ersteinrichtung (auch bekannt als OOBE oder Out of Box Experience). Ein Windows 11 ISO-Paket lässt sich von der offiziellen Website oder über die Media Creation Tool-App herunterladen.Die Behebung des Narrator-Fehlers ist nicht der einzige bekannte Fehler in Windows 11 Version 23H2. Ebenfalls behoben wurden Probleme mit WLAN-Verbindungen und Fehler mit Druckern, wobei betroffene Nutzer ein spezielles Troubleshooter Tool herunterladen müssen.Microsoft hat das WLAN-Problem erst in dieser Woche mit dem Known Issue Rollback-System gelöst, das automatisch ausgeliefert wird und was somit keine weitere Handlung seitens der Nutzer bedarf.