HP-Bloatware per Auto-Installation - Microsoft bestätigt & untersucht

Seit einigen Wochen gibt es Berichte über Probleme mit der automatischen Installation einer HP Drucker-Software und geänderten Druckernamen bei vielen Windows-Anwendern. Jetzt hat Microsoft sich zu dem Thema geäußert und bestätigt, dass man die Ursachen untersucht.

Zusammenfassung HP Drucker-Software sorgt für Probleme bei Windows-Nutzern

Microsoft untersucht geänderte Druckernamen und Konfigurationsfehler

Falsche Bezeichnung als "HP LaserJet M101-M106" möglich

Fehlermeldung bei Auswahl falsch benannter Drucker in Menüs

"HP Smart"-App installiert sich über Microsoft Store automatisch

Drucken und Scannen trotz Fehlern meist weiterhin möglich

Windows 11, 10 und Server-Ausgaben von Problematik betroffen

In einem neuen Eintrag auf seinen Support-Seiten erklärt Microsoft ausführlich, dass es tatsächlich vorkommen kann, dass auf PCs mit Zugriff auf den Microsoft Store Probleme mit der Konfiguration von Druckern auftreten. Unter anderem bestätigten die Redmonder, dass manche Drucker in den entsprechenden Menüs unter Windows eventuell fälschlicherweise als "HP LaserJet M101-M106" umbenannt werden.Auch einige andere Bezeichnungen in gleichen Stil können auftreten. Gleichzeitig kann es zu einer Änderung der verwendeten Symbole für die jeweiligen Drucker kommen. Wer eines der falsch benannten Geräte in der Druckerübersicht anklickt, bekommt obendrein wahrscheinlich einen Fehler angezeigt, laut dem "für diese Seite keine Aufgaben verfügbar" sind.Microsofts Angaben zufolge treten die Symptome, wie zuvor berichtet, durch die automatische Installation der "HP Smart"-App auf, deren Bezug über den Microsoft Store erfolgt. Wer keine Store-Anbindung nutzt, soll daher auch nicht von dem Problem der falsch benannten Drucker und der unerwarteten App-Installation betroffen sein.Auch wenn die Namen der Drucker geändert werden oder die HP Smart-App auf diversen betroffenen PCs auftaucht, soll es laut Microsoft im Normalfall ohne Weiteres möglich sein, Druckaufträge durchzuführen oder mit Multifunktionsgeräten Scans oder Kopien anzufertigen. Im Grunde nutzen auch die betroffenen Geräte weiterhin ganz normal die regulären Treiber und führen alle Aufgaben wie gedacht aus.Laut Microsoft ist eine Vielzahl von Windows-Varianten von dem Problem betroffen, darunter Windows 11 in allen Ausgaben, Windows 10 und diverse Ausgaben von Windows Server. Aktuell versucht man noch, den Ursachen der Problematik auf den Grund zu gehen, bevor dann möglichst zeitnah mit einem eventuellen Update gegengesteuert werden soll. Erste Hinweise zu den Ursachen gab es bereits aus externen Quellen