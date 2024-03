Menschliches Versagen: Das ist häufig der Grund für Flugkatastrophen, manchmal sind dies Fehler während des Fluges, manchmal wurde am Boden bzw. bei Produktion oder Warnung gepfuscht. Eine chinesische Fluglinie bekam es nun aber mit einem anderen Problem zu tun.

Unsplash / Lucas Davies

Man kennt das aus berühmten Brunnen wie dem Fontana di Trevi in Rom: Täglich stehen zigtausende Menschen an, um eine Münze über die Schulter nach hinten ins Wasser zu werfen. Das soll Glück bringen, jährlich landen dort Millionenbeträge (die in der Regel gespendet werden).Nun könnte man glauben, dass es sich herumgesprochen hat, dass Gegenstände wie Münzen und Flugzeugtriebwerke keine so gute Idee sind und auch eher kein Glück bringen, doch offenbar ist das nicht so. Denn wie Business Insider berichtet, sah sich die große chinesische Fluglinie China Southern Airlines dazu gezwungen, ihre Passagiere zu warnen, dass diese keine Münzen in die Triebwerke werfen sollen.In einem rund fünf Minuten langen Video auf dem chinesischen Social Network Weibo erklärte die Fluggesellschaft, dass Aktionen wie das "Werfen von Münzen auf das Flugzeug" zu Flugverspätungen führen und die Sicherheit gefährden können. All jenen, die dafür verantwortlich sind, drohen ernste Konsequenzen: "Wenn sie eine Bedrohung für die Sicherheit der Luftfahrt darstellen, werden sie ebenfalls mit unterschiedlich hohen Strafen belegt."Das Video hat einen Hintergrund: Denn vergangene Woche kam es auf bzw. vor einem Flug von Hainan nach Peking zu einem Zwischenfall: Laut chinesischen Medienberichten warfen Passagiere "drei bis fünf Münzen" in ein oder mehrere Triebwerke eines Airbus A350, das führte zu einer rund vierstündigen Verspätung.Es ist auch nicht der erste Vorfall dieser Art und auch wenn sich das für Witzchen regelrecht aufdrängt, so kann man nur den Kopf schütteln: Denn bereits 2017 vermeldete Chinese Southern Airlines einen fast identischen Vorfall: Ein älterer Passagier warf eine Münze in das Triebwerk und sagte später, dass das "ein Gebet für einen sicheren Flug" gewesen sei.