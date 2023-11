Windows 11: Microsoft verteilt große Insider-Updates - Das ist neu

Microsoft versorgt Insider im Release Preview Channel ab sofort mit neuen Updates für Windows 11, Version 22H2 und 23H2. Neben den umfangreichen Änderungen anlässlich der neuen EU-Gesetzeslage enthält der KB5032288-Patch eine Vielzahl von Verbesserungen.

Unter Windows 11, Version 23H2 - dieses Update enthält Änderungen in Windows, um dem Gesetz über digitale Märkte im Europäischen Wirtschaftsraum zu entsprechen.

Neu! Du kannst Copilot in Windows über mehrere Bildschirme hinweg nutzen. Drücke die Copilot in Windows Taskleisten-Schaltfläche auf der Taskleiste des Bildschirms, auf dem du Copilot in Windows anzeigen möchtest. Um Copilot in Windows auf dem Bildschirm anzuzeigen, auf dem er zuletzt war, drücke WIN + C. Wenn du eine Tastatur benutzt, drücke WIN + T, um den Tastaturfokus auf die Taskleiste zu setzen. Gehe dann auf die Schaltfläche Copilot in Windows, um ihn auf einem beliebigen Bildschirm zu öffnen. Diese Funktion steht zunächst nur einer kleinen Gruppe zur Verfügung und wird in den folgenden Monaten breiter eingesetzt.

Neu! Du kannst Copilot in Windows mit ALT +TAB verwenden. Wenn du ALT +TAB drückst, erscheint die Miniaturvorschau für Copilot in Windows neben anderen Miniaturvorschauen von offenen Fenstern. Du kannst mit der Tabulatortaste zwischen ihnen wechseln. Diese Funktion ist zunächst nur für eine kleine Gruppe von Nutzern verfügbar und wird in den folgenden Monaten breiter eingesetzt.

Neu! In den kommenden Wochen wird Windows Spotlight möglicherweise als Standardhintergrund eingestellt. Das kann vorkommen, wenn dein Hintergrund auf ein Windows-Bild im Posteingang eingestellt ist.

Neu! Du kannst Copilot in Windows zehnmal um Hilfe bitten, wenn du dich mit einem lokalen Konto bei Windows anmeldest. Danach musst du dich mit einem verifizierten Konto anmelden. Dazu gehören ein Microsoft-Konto (MSA) und Azure Active Directory (Azure AD). Beachte, dass sich der Name für Azure AD in Microsoft Entra ID ändern wird.

Dieses Update wirkt sich auf das Kontextmenü aus. Seine Leistung ist besser, wenn du es auf dem Desktop und im Datei-Explorer öffnest.

Dieses Update behebt ein Problem, das .RAR-Dateien betrifft. Sie werden im Datei-Explorer so angezeigt, als ob sie leer wären.

Dieses Update behebt ein Problem mit Apps, die du aus dem Microsoft Store heruntergeladen hast. Sie reagieren nicht mehr und lassen sich nicht mehr aktualisieren.

Dieses Update betrifft die Zeitzone Niederlande. Es fügt den Shape-Dateien die neue künstliche Landmasse außerhalb von Rotterdam hinzu.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Anmeldungsrichtlinie für die Zone der vertrauenswürdigen Sites betrifft. Sie kann nicht über das Mobile Device Management (MDM) verwaltet werden.

Dieses Update behebt ein Problem, das den IE-Modus betrifft. Eine Webseite funktioniert nicht mehr wie erwartet, wenn ein modaler Dialog geöffnet ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das dazu führt, dass der IE-Modus nicht mehr antwortet. Dies tritt auf, wenn du die linke Pfeiltaste drückst, während ein leeres Textfeld den Fokus hat und das Cursor-Browsing aktiviert ist.

Dieses Update behebt Probleme mit dem App-Cursor. Der Cursor ändert sich von einer Hand zu einem Cursor, obwohl er das nicht sollte, oder der Cursor verschwindet. Diese Probleme treten auf, wenn Apps das WebView2Standalone XAML-Steuerelement verwenden ...

Dieses Update behebt ein Problem, das dazu führt, dass der IE-Modus nicht mehr antwortet. Dieses Problem tritt auf, wenn du mehrere Tabs im IE-Modus geöffnet hast.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf die Leistungszähler für den direkten Remote-Speicherzugriff (RDMA) auswirkt. Die Netzwerkdaten von VMs wurden nicht korrekt zurückgegeben.

Dieses Update behebt ein Problem, das 32-Bit-GDI-basierte Anwendungen betrifft. Sie reagieren nicht mehr. Dies tritt auf, wenn sie auf 64-Bit-Windows-Betriebssystemen ausgeführt werden, die mehr als 2 GB Arbeitsspeicher verwenden.

Dieses Update betrifft die dynamische Beleuchtung. Es reduziert den Stromverbrauch auf deinem Gerät.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den Cursor auswirken kann, wenn du auf Japanisch schreibst. Der Cursor bewegt sich möglicherweise an eine unerwartete Stelle.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Microsoft OneNote auswirken kann. Wenn du mit dem Stift mit der rechten Maustaste klickst, um es zu öffnen, kann dies fehlschlagen.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Cursor betrifft. Seine Bewegung verzögert sich in einigen Bildschirmaufnahmen.

Dieses Update behebt ein Problem, das den AAC-Decoder (Advanced Audio Coding) betrifft. Er funktioniert auf einigen Websites nicht gut, wenn die falsche Eingangsabtastrate eingestellt ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das Hardware betrifft, die die PresentAt-Funktion verwendet. Der Stromverbrauch steigt, wenn du ein Video im Vollbildmodus abspielst.

Diese Aktualisierung betrifft die Funktionsverwaltung. Du kannst jetzt Velocity-Konfigurationen für mehr als eine Betriebssystemversion voreinstellen. Andere Versionen werden dadurch nicht beeinträchtigt. Wenn du ein Upgrade durchführst und dein Rechner neu startet, wird nur die richtige Velocity-Konfiguration für die aktuelle Betriebssystemversion angewendet.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Anwendung Systemeinstellungen betrifft. Sie reagiert nicht mehr, nachdem du die Geräteverschlüsselung ausgeschaltet hast.

Dieses Update betrifft Microsoft Defender for Endpoint (MDE). Es ermöglicht Szenarien mit bedingtem Zugriff (CA).

Dieses Update behebt ein Problem, bei dem du dich nicht mehr mit einer bestehenden Cloud-Sitzung verbinden kannst. Stattdessen erhältst du eine neue.

Das Update verbessert die Geschwindigkeit, mit der Copilot in Windows von der Taskleiste aus geöffnet wird.

Dieses Update behebt ein Leck in flüchtigen Benachrichtigungen. Dies kann dazu führen, dass du dich nicht mehr an deinem Computer anmelden kannst.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Datei-Explorer betrifft. Wenn du Shift + F10 drückst, wird das Kontextmenü nicht geöffnet.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Fenster des Datei-Explorers betrifft. Wenn du sie nicht erwartest, werden sie im Vordergrund angezeigt.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Widgets-Benachrichtigungssymbol betrifft. Es befindet sich an der falschen Position in der Taskleiste.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Copilot in Windows-Symbol in der Taskleiste betrifft. Es wird nicht als aktiv angezeigt, wenn Copilot in Windows geöffnet ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das Windows LAPS betrifft. Die Richtlinie PasswordExpirationProtectionEnabled schaltet die Einstellung nicht ein.

Dieses Update behebt ein Problem, das Windows Sandbox betrifft. Wenn das Gebietsschema deines Computers nicht US-Englisch ist, reagiert der Datei-Explorer nicht mehr.

Obwohl in Europa bislang nicht (offiziell) verfügbar, dreht sich das neue Insider-Update vorrangig um den "Copilot in Windows". Microsofts KI-Tool kann ab sofort auf mehreren Bildschirmen und innerhalb der Alt+Tab-Ansicht verwendet werden. Außerdem erhalten nun auch lokale Konten Zugriff auf den Copilot. Das allerdings nur für zehn Anfragen, bevor die Anmeldung mit einem Microsoft-Konto (MSA) oder einer Entra-ID (früher Azure AD) notwendig wird.Weiterhin verspricht Microsoft eine schnellere Öffnung von Kontextmenüs (Rechtsklick) auf dem Desktop und im Datei-Explorer und behebt Probleme mit leer angezeigten .rar-Dateien sowie einfrierenden Apps aus dem Microsoft Store. Ebenso wird die dynamische Beleuchtung hinsichtlich des Stromverbrauchs verbessert und Fehler mit dem Maus-Cursor unter Windows 11 aus­ge­merzt.Es ist das erste Update im Release Preview Channel, das die vorab im Dev-Kanal getesteten Änderungen angesichts einer Konformität mit dem europäischen Digital Markets Act (DMA) aufnimmt. Dabei können sich Windows-11-Nutzer unter anderem gänzlich von Microsoft Edge und Bing befreien, indem sie die Systemkomponenten deinstallieren. Weitere Änderungen findet ihr im Changelog am Ende des Artikels.Das neue Windows-11-Update steht im Release Preview Channel sowohl für Version 22H2 (Build 22621) als auch für Version 23H2 (Build 22631) zum Download bereit. Insider können den Download direkt über das Windows-Update-Menü in den Ein­stel­lun­gen starten. Im selben Menü kann bei Interesse die Teilnahme am Windows-Insider-Programm arrangiert werden.