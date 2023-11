Windows 10/11: Reaktivierungs-Probleme mit Keys aus Gratis-Upgrade

Alte Keys seit Oktober nicht mehr nutzbar

Vorsicht beim Tausch von Hardware-Komponenten

Kürzlich hat Microsoft eine seit Jahren bestehende Möglichkeit zur Verwendung alter Produkt-Keys von Windows 7 und 8 zur Aktivierung von Installationen von Windows 10 und 11 abgeschafft. Dies war bis zuletzt noch immer möglich, nachdem die Redmonder diese Option vor Jahren eingeführt hatten, um den Wechsel auf modernere Windows-Versionen zu erleichtern.Weil die alten Produktschlüssel jetzt aber nicht mehr für die Aktivierung neuer Installationen verwendet werden können, gibt es offenbar Probleme, bei der erneuten Aktivierung von Installationen auf Systemen, die zuvor mit einem alten Schlüssel aktiviert werden.Nach Angaben von The Verge tritt das Problem vor allem dann auf, wenn man Änderungen an der Hardware eines PCs vornimmt, der zwar mit Windows 10 oder 11 läuft, aber zuvor mit einem alten Key aktiviert wurde. Auch bei einer Aktualisierung des BIOS könnte es bei auf diesem Weg aktivierten Systemen zu Problemen kommen, sodass die erneute Aktivierung nicht mehr möglich ist, heißt es.Bei Anfragen betroffener Nutzer über den Kundendienst hieß es von den Microsoft-Mitarbeitern bisher lediglich, dass es tatsächlich aktuell unter Umständen nicht mehr möglich ist, ein im Rahmen des Gratis-Upgrades von Windows 7/8 auf Windows 10 mit einem alten Produktschlüssel aktiviertes System erneut zu aktivieren, wenn Hardware-Änderungen vorgenommen werden.Grund dafür sei, dass die Unterstützung für die Verwendung alter Produktschlüssel zur Aktivierung neuer Windows-Versionen ausgelaufen ist. Gleichzeitig wurde aber angeblich bestätigt, dass es durch die Hardware-Änderungen eigentlich keine Verletzung der Lizenzbedingungen von Windows gebe, weshalb eine erneute Aktivierung grundsätzlich weiter möglich sein müsste.Eigentlich sollte die Sperrung der Verwendung alter Windows-Keys für die Aktivierung modernerer Versionen nur für komplette Neuinstallationen von Windows 10 oder 11 gelten. Dass es nun zu Problemen aufgrund von Hardware-Wechseln von PCs mit bestehender Installation kommt, dürfte langfristig eine große Zahl von Nutzern treffen, schließlich hatten Millionen Anwender einst Microsofts Gratis-Upgrade-Angebot in Anspruch genommen.Aktuell untersucht Microsoft laut einem Sprecher die Probleme eingehend und empfiehlt den betroffenen Nutzern, sich gegebenenfalls an den Kundendienst zu wenden.