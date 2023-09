Microsoft erinnert an die Deaktivierung alter TLS-Protokolle in Windows

Microsoft wird nun auch in Windows 11 die Unterstützung der veralteten Transport Layer Security (TLS)-Versionen 1.0 und 1.1 abschalten. Jetzt warnt der Konzern Nutzer vor den bevorstehenden Änderungen und mahnt, die Wiederaktivierung zu unterlassen.

Deaktivierung der TLS-Protokolle steht an

Zusammenfassung Microsoft stellt Unterstützung von TLS-Versionen 1.0 und 1.1 in Windows 11 ein.

TLS 1.0 und 1.1 werden in Microsoft-Browsern und -Anwendungen deaktiviert.

Änderungen treten mit neuen Windows-Versionen in Kraft.

Zunächst startet Deaktivierung in Insider-Vorschau.

Trotz Deaktivierung bleibt Option zur manuellen Reaktivierung.

TLS 1.0 und 1.1 sind veraltet, Deaktivierung war überfällig.

Privatanwender wahrscheinlich nicht betroffen.

Unternehmen sollten Umgebung testen.

Das meldet das Online-Magazin Betanews . Dabei steht seit geraumer Zeit fest, dass Microsoft die sicher­heits­rele­vante Umstellung, die bereits 2022 für Windows 10 durchgesetzt wurde, auch für Windows 11 kommen wird.TLS 1.0 und 1.1 wird in Microsoft-Browsern und -Anwendungen mit den kommenden Microsoft-Patches standardmäßig deaktiviert. Hintergrund ist, dass es zum einen Sicherheitslücken in den beiden Protokollen gibt, und das zum anderen bereits Nachfolger am Start sind.Die Änderungen treten mit der Veröffentlichung neuer Windows-Versionen in Kraft, beginnend mit den Insider-Vorschauen von Windows 11 in diesem Monat.Das Unternehmen stellt die Unterstützung für die älteren TLS-Implementierungen jedoch nicht vollständig ein. Die alten Versionen des Protokolls werden zwar standardmäßig deaktiviert, aber man behält die Option, sie manuell wieder zu aktivieren. Davor warnt Microsoft aber aus Sicherheitsgründen.TLS 1.0 wurde schon im Jahr 1999 gestartet, TLS 1.1 folgte 2006 - man darf nun also getrost sagen, dass die Deaktivierung überfällig war. Microsoft untermauert das mit Zahlen zur Nutzung:"In den letzten Jahren haben Internet-Standards und Regulierungsbehörden die TLS-Versionen 1.0 und 1.1 aufgrund einer Reihe von Sicherheitsproblemen veraltet oder nicht mehr zugelassen. Wir verfolgen die Nutzung des TLS-Protokolls seit mehreren Jahren und sind der Meinung, dass die Nutzungsdaten von TLS 1.0 und 1.1 niedrig genug sind, um zu handeln."Das Unternehmen fügt hinzu: "Es ist unwahrscheinlich, dass Privatanwender von Windows Probleme mit dieser Änderung haben werden. Unternehmen müssen ihre Umgebung testen, um betroffene Anwendungen zu erkennen und zu aktualisieren oder zu ersetzen".