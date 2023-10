Windows 10/11: Aktivierung mit Windows 7-Keys nicht länger möglich

Über ein Schlupfloch in Microsofts "Upgrade Offer" konnten Nutzer von Windows 7 und Windows 8.1 seit Jahren kostenlos auf Windows 10 bzw. Windows 11 umsteigen. Wie zuvor angekündigt, schieben die Red­mon­der dieser Methode nun endgültig einen Riegel vor.

Ende September kündigte Microsoft an , den "Installationspfad für das kostenlose Upgrade von Windows 7 / 8" zu entfernen, nachdem das eigentliche Upgrade-Angebot bereits im Juli 2016 abgelaufen war. Mehr als sieben Jahre lang war es möglich, alte Windows-Keys für die Aktivierung von Windows 10 / 11 zu nutzen.Ging man zuerst davon aus, dass die dafür notwendigen Änderungen an den Windows-Aktivierungsmethoden einige Monate in Anspruch nehmen könnten, scheint der Riegel jetzt bereits wenige Wochen nach der offiziellen Ankündigung endgültig vorgeschoben zu sein.Wie Microsoft gegenüber The Verge bestätigt, ist etwa die Aktivierung von Windows 11 mithilfe von Windows 7-Keys ab sofort nicht mehr möglich.Während die Installation des aktuellen Windows 11 22H2 zwar weiterhin mit den älteren Schlüsseln möglich zu sein scheint, scheitert das Ausnutzen des Schlupflochs spätestens beim Aktivieren von Windows 10 bzw. Windows 11. "Wir können Windows auf diesem Gerät nicht aktivieren, weil Sie keine gültige digitale Lizenz oder keinen Produktschlüssel haben" lautet die Fehlermeldung.Wer zuvor bereits über diesen Weg von Windows 7 oder Windows 8 auf die neueren Betriebssysteme gewechselt ist und diese aktiviert hat, muss sich keine Sorgen machen. Der Aktivierungsstatus und die damit verbundene aktive digitale Lizenz bleiben erhalten. Ebenso ist es weiterhin offiziell möglich und von Microsoft sogar gewünscht, ein kostenloses Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 anzustoßen.Lediglich bei Neuinstallationen von Windows 10 oder Windows 11 wird nun ein echter Schlüssel für die neuen Betriebssysteme benötigt. Einen solchen erhält man unter anderem vergleichsweise günstig bei vertrauenswürdigen Keysellern wie dem deutschen Unternehmen MySoftware