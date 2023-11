Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im November 2023

Amazon kündigt mehr als 80 Neustarts an, die im November in das Prime Video- und Freevee-Programm aufgenommen werden. Unter den Filmen und Serien: Die Discounter, The Winchesters, It's Always Sunny in Philadelphia und Devs. Wir zeigen euch alle Termine.

Vom Supermarkt bis in die Wildnis

Amazon Prime Video: Neue Serien im November

Watzmann ermittelt - Staffel 4 ab 1. November

Invincible - Staffel 2 ab 3. November

Amazing Fabio De Luigi - Staffel 1-3 ab 3. November

Romancero - Staffel 1 ab 3. November

Mandy und die Mächte des Bösen - Staffel 1 ab 3. November

Mrs. Davis - Staffel 1 ab 10. November

007: Road to a Million - Staffel 1 ab 10. November

The Handmaid's Tale - Staffel 5 ab 10. November

Devs - Staffel 1 ab 16. November

The Winchesters - Staffel 1 ab 17. November

Twin Love (USA) - Staffel 1 ab 17. November

Amar é Para Os Fortes - Staffel 1 ab 17. November

Die Discounter - Staffel 3 ab 22. November

Jan Ullrich: Der Gejagte - Staffel 1 ab 28. November

It's Always Sunny in Philadelphia - Staffel 1-14 ab 30. November

Amazon Prime Video: Neue Filme im November

Manhattan ab 1. November

The Misfits ab 1. November

West Side Story ab 1. November

Time For Me To Come Home For Christmas ab 1. November

How to Be Single -Welcome to the Party ab 1. November

A Christmas Horror Story ab 1. November

Hats Off to Christmas! ab 2. November

Bridget Jones' Diary ab 2. November

Cyrano ab 3. November

Fell - Ein imaginäres Portrait von Diane Arbus ab 3. November

Wunderschön ab 4. November

Hexen hexen ab 7. November

Hamlet ab 8. November

Pluto Nash - Im Kampf gegen die Mondmafia ab 8. November

The Losers ab 10. November

Mord in Saint Tropez ab 10. November

Mars Attacks! ab 10. November

Die Täuschung ab 11. November

Die Rettung der uns bekannten Welt ab 12. November

Der goldene Handschuh ab 11. November

Buddy, der Weihnachtself ab 13. November

Downton Abbey: Eine neue Ära ab 14. November

R.I.P.D. ab 14. November

Mortal Kombat 2 - Annihilation ab 15. November

My Zoe ab 15. November

Der Pfau ab 16. November

Bihter ab 16. November

Landscape with Invisible Hand ab 17. November

Maxine's Baby: The Tyler Perry Story ab 17. November

Der kleine Prinz ab 17. November

Der Pfad ab 18. November

Bottoms ab 21. November

Honig im Kopf ab 21. November

Der Rote Baron ab 21. November

Kindertransport ab 23. November

Honest Thief ab 28. November

Amazon Freevee: Neue Filme und Serien im November

Melrose Place - Staffel 1-7 ab 1. November

1984 ab 1. November

Das wundersame Weihnachtsfest des Karl-Bertil Jonsson ab 1. November

Explosiv: Blown Away ab 1. November

Der Mann ohne Gnade - Death Wish II ab 1. November

Zwei hinreißend verdorbene Schurken ab 1. November

Vier Hochzeiten und ein Todesfall ab 1. November

Hängt ihn höher ab 1. November

Das Mädchen Irma la Douce ab 1. November

Urteil von Nürnberg ab 1. November

Von Löwen und Lämmern ab 1. November

Locked In ab 1. November

Die Mafiosi-Braut ab 1. November

Mondsüchtig ab 1. November

Quigley der Australier ab 1. November

Panik am roten Fluss ab 1. November

Die Affäre der Sunny von B. ab 1. November

Das Leben - Ein Sechserpack ab 1. November

Manche mögen's heiß ab 1. November

Die barfüßige Gräfin ab 1. November

Die Geliebte des französischen Leutnants ab 1. November

Gesprengte Ketten ab 1. November

King George - Ein Königreich für mehr Verstand ab 1. November

Botschafter der Angst ab 1. November

Die Frau in Rot ab 1. November

Schmeiß die Mama aus dem Zug ab 1. November

The Unicorn ab 2. November

Danger Close - Die Schlacht von Long Tan ab 3. November

The Pool ab 4. November

Ride ab 5. November

Erkenne den ... - Staffel 1 ab 6. November

Verliebt in meine Frau ab 6. November

It Boy - Liebe auf Französisch ab 10. November

Upside Down ab 11. November

The Commando ab 12. November

Erkenne den ... - Freevee Special ab 15. November

Der Wolf und der Löwe ab 17. November

Exmas ab 17. November

Frozen - Eiskalter Abgrund ab 17. November

Ein Tag im Leben von ... - Staffel 1 ab 19. November

Far Cry ab 21. November

Brave Mädchen tun das nicht ab 23. November

Freaks - Sie sehen aus wie wir ab 24. November

Meet Cute ab 24. November

The Salvation - Spur der Vergeltung ab 26. November

Jokah & Tutty - Staffel 1 ab 30. November

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Die Auswahl an Filmen und Serien, die Amazon im November 2023 zeigt, ist vergleichsweise groß. Dabei bieten Prime Video und das werbefinanziert Freevee im kommenden Monat nur eine Handvoll exklusive Inhalte und Ei­gen­pro­duk­tio­nen. Mit dabei sind unter anderem die dritte Staffel von Die Discounter, die Zeichentrickserie Invincible, eine Jan-Ullrich-Doku und die Reality-TV-Gameshow 007: Road to a Million im James-Bond-Stil.Für viele Prime-Kunden wird es interessanter, wenn man einen Blick auf die zeitexklusiven Lizenztitel des Streaming-Dienstes wirft. So sieht man die fünfte Staffel von The Handmaid's Tale, das Supernatural-Spinoff The Winchesters, das Peacock-Original Mrs. Davis oder die Sci-Fi-Miniserie Devs mit Nick Offerman.Ein ähnliches Bild zeigt sich im Filmbereich. Streifen wie Mars Attacks, Buddy der Weihnachtself, R.I.P.D., Bridget Jones, Downton Abbey und Honest Thief dürften die wohl namhaftesten im Prime-Video-Programm für November sein. Auf Freevee landen hingegen Titel wie Far Cry, Ride und Exmas. Der Start von 7 vs. Wild am 31. Oktober dürfte hier die meisten Zuschauer anlocken.