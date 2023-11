Nokia greift Amazon an: Weltweite Klagewelle wegen Videocodecs

Der finnische Netzwerkausrüster Nokia startet einen Großangriff auf Amazon und andere Firmen, weil man sie dazu zwingen will, Lizenz­gebühren auf diverse patentierte Technologien zu zahlen. Nokia verklagt Amazon deshalb auf gleich drei Kontinenten.

Nokia hat in den USA, Deutschland, Großbritannien und Indien Klage gegen Amazon eingereicht, weil der finnische Konzern eine Reihe von Patenten verletzt sieht. Amazon nutzt angeblich patentierte Technologien von Nokia, um damit unter anderem seinen erfolgreichen Videostreaming-Service Amazon Prime Video zu betreiben.Laut Nokias Klage weigerte sich Amazon bisher, Lizenzen für die Technologien zu erwerben und verwendet sie daher unrechtmäßig, um damit etwa seine Angebote für Videostreaming in hoher Qualität bei Prime Video und Twitch effizienter zu machen. Nokia habe bereits angeboten, die Patente unter fairen Bedingungen zugänglich zu machen, hieß es in einem Blog-Eintrag des Unternehmens Neben den Technologien für die Kompression von Videoinhalten beim Streaming geht es auch um andere Patente für Empfehlung von personalisierten Inhalten und die Auslieferung von Inhalten auf bestimmte Arten. Die Finnen begründen das Vorgehen gegen Amazon damit, dass man über viele Jahre Unsummen in die Forschung und Entwicklung rund um neue Technologien investiert habe und deshalb auch für seine Arbeit entsprechend entlohnt werden will.Nokia hat neben Amazon auch den US-Computerkonzern HP verklagt. Das Unternehmen pocht darauf, dass man grundsätzlich eine gütliche Einigung in Patentstreitigkeiten anstrebt und deshalb mit anderen Nutzern seiner Technologien wie Samsung und Apple schon lange entsprechende Lizenzabkommen geschlossen und immer wieder fortgeführt hat. Nokia will mit seinen Klagen jetzt dafür sorgen, dass die patentverletzende Nutzung seiner Technologien durch Amazon und HP gerichtlich unterbunden wird und die beiden Firmen Schadenersatz in unbekannter Höhe zahlen.