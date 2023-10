Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im November

Im November spendiert Amazon seinen Prime-Mitgliedern neun kos­ten­lose Spiele. Unter anderem mit dabei: RAGE 2 und Star Wars Knights of the Old Republic. Zudem liefert Prime Gaming neue Ingame-Inhalte und Twitch-Drops. Alle Details erfahrt ihr in diesem Überblick.

Von Mutanten bis zu Lichtschwertkämpfen

Neue Inhalte, DLCs und Twitch-Drops

Amazon Prime Gaming: Inhalte im November 2023

Letzte Chance:

GRUNND



Ghostwire: Tokyo



The Coma 2: Vicious Sisters



Monster Prom 2: Monster Camp



The Textorcist



Golden Light



Super Adventure Hand

Ab November:

RAGE 2: Deluxe Edition



Centipede: Recharged



Evan's Remains



Behind the Frame: The Finest Scenery



Star Wars Knights of the Old Republic



The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos



Black Widow: Recharged



Orten Was the Case



Caverns of Mars: Recharged

01.11. - Dead by Daylight - 400K Bloodpoints

01.11. - Fall Guys - Clockwork Birdie Bundle

02.11. - League of Legends - BRAUMW Emote

02.11. - Rage 2: Deluxe Edition [Epic Games Store]

03.11. - Blade & Soul - High Society

High Society Hat



High Society Monocle



Alchemist Illusion Weapon Chest



5 High-Quality Treasure Chest

03.11. - Lineage II Classic

100 Dragon's Special Elixir Lv. 3



100 Golden Fruit Buff Lv. 3



50 Einhasad's Protection



100 Chef's Fish Stew - Victory



100 Sweet Grace Cookie



5 Talisman of Speed Enchant Package

06.11. - Dead Island 2 - From Dusk Bruno Skin

06.11. - Lineage II Aden

150 Boost Attack Scroll



150 Boost Defense Scroll



150 XP Boost Scroll



10,000 Spirit Ore



Premier Coin

06.11. - Time Princess - Dazzling Gold Tickets Pack

07.11. - Asphalt 9: Legends - 150K Credits, 700 Tokens

07.11. - Battlefield 2042

Changemaker Specialist Set



1 Tier Skip

07.11. - Guild Wars 2 - Mini Puppy Pack

07.11. - Lords Mobile - Training Time Bundle

07.11. - RuneScape - Currency Pack, Umbral Chest

07.11. - Madden NFL 24

87 OVR Amari Cooper



87 OVR Patrick Surtain II

08.11. - Destiny 2 - Playground Ride Exotic Emote Bundle

08.11. - My Pet Hooligan - Pirate Hat

08.11. - Star Trek: Timelines - Energy Package: 300 Chronitons

09.11. - Centipede: Recharged [Epic Games Store]

10.11. - Evan's Remains [Amazon Games App]

10.11. - PUBG BATTLEGROUNDS - Chicken Dinner Booster Pack

13.11. - PUBG Mobile - Noble Lineage Set

14.11. - League of Legends: Wild Rift - Random Emote Chest

14.11. - Lineage II

50 Honey Dark Beer



100 Freya's Scroll of Storm



50 Emperor's Special Cocktail



200 Beora's Ancient Vitality Tonic



10 Homunculus's Hourglass

14.11. - Paladins - Remix Jenos Skin

14.11. - SMITE - Gajesha Skin

16.11. - Behind the Frame: The Finest Scenery [Amazon Games App]

16.11. - Behind the Frame: The Finest Scenery VR [Amazon Games App]

16.11. - Diablo IV

Vermilion Witchknife



Vermilion Wing Labrys Bundle

16.11. - Overwatch 2 - Ana Midnight Camo

16.11. - STAR WARS Knights of the Old Republic [Amazon Games App]

17.11. - League of Legends - Prime Gaming Capsule

17.11. - Pokémon GO - Lure Module, 4 Great Balls

20.11. - Time Princess - Stamina Gusto Pack

21.11. - Lords Mobile - Treasure Hoard Bundle

21.11. - Shadow Fight 3

Legendary Set booster



500 Gems



2,500 Shadow Energy

22.11. - The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos [Amazon Games App]

23.11. - Black Widow: Recharged [Epic Games Store]

28.11. - Aion

Daevanion Skill Selection Box



Daevanion Essence Bundle

28.11. - World of Warcraft - Tabard of Fury Transmog

29.11. - Cyberpunk 2077 - Amstaff Power Shotgun

30.11. - Caverns of Mars: Recharged [Epic Games Store]

30.11. - Orten Was the Case [Amazon Games App]

Alle Spiele und Loot im Überblick

Konnte Amazon im Oktober vor allem mit Ghostwire: Tokyo bei Gamern punkten, stechen aus den kostenlosen Titeln für November vor allem die Deluxe Edition von RAGE 2 und Star Wars Knights of the Old Republic (KotOR) heraus.Weiterhin starten der Old-School-Klassiker Centipede: Recharged, die Rätselspiele Evan's Remains, Orten Was the Case und Behind the Frame: The Finest Scenery, das taktische Rollenspiel The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, der Twin-Stick-Shooter Black Widow: Recharged sowie die Neuauflage des 1981er-Klassikers Caverns of Mars.Nutzer des Spiele-Streaming-Dienstes Amazon Luna finden im Prime Gaming Channel ab dem 1. November hingegen die Titel RIDE 4, Get Packed: Couch Chaos, Fortnite, ENCODYA, Trackmania und Q.U.B.E. 10th Anniversary.Im Mittelpunkt der für November angekündigten Ingame-Inhalte steht unter anderem Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Für die Erweiterung des Sci-Fi-Shooters erhalten Spieler die Amstaff Power Shotgun mit ikonischen Mods. Außerdem bedient Amazon bekannte Klassiker: League of Legends, Destiny 2, PUBG, Diablo 4 , Overwatch 2, World of Warcraft , Aion, Fall Guys oder auch Battlefield 2042 und Guild Wars 2.Alle Ingame-Gegenstände und Spiele-Codes müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.