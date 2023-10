7 vs. Wild: Staffel 3 der Survival-Show ist bei Amazon gestartet

Zu zweit durch die kanadische Wildnis

7 vs. Wild auf Freevee Neue Folgen ab dem 31. Oktober

Für Fans von 7 vs. Wild hat das Warten ein Ende: Ab sofort steht der Auftakt von Staffel 3 der erfolgreichen Survival-Reality-Show zum Abruf bereit - allerdings nicht wie gewohnt auf YouTube, sondern vorerst nur bei dem zu Amazon gehörenden Dienst Freevee.Der Wechsel zu Freevee ist dabei nicht die einzige Änderung, auch am Konzept der Show wurde noch einmal ein wenig geschraubt: So dauert das Abenteuer dieses Mal gleich zwei Wochen und die Teilnehmer sind in Zweierteams unterwegs. Diese müssen sich somit nicht nur den Gefahren der Wildnis stellen, sondern auch möglichst erfolgreich zusammenarbeiten.Der Trailer zur neuen Staffel zeigt unter anderem unwegsames Gelände und (möglicherweise) hungrige Wölfe. Als Schauplatz wurde dieses Mal Vancouver Island in Kanada gewählt.Mit dabei sind unter anderem Jens Knossalla (Knossi), Joey Kelly und natürlich auch wieder Fritz Meinecke. Anders als ursprünglich geplant findet die Staffel jedoch ohne den Tierfilmer Andreas Kieling statt, da dieser wegen seines Verhaltens vor Beginn der Aufzeichnung wieder nach Hause geschickt wurde.Neue Folgen gibt es ab sofort immer dienstags und freitags bei Freevee und ab dem 29. November 2023 dann auch auf YouTube zu sehen.