Diese Woche neu: Die Highlights auf Netflix, Amazon und Disney+

Die Streaming-Portale Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche mehr als 30 Neustarts an. Mit dabei sind Filme und Serien wie 7 vs. Wild, NYAD, Quiz Lady und Bumblebee. Wir zeigen euch alle Termine der nächsten sieben Tage im Überblick.

Halloween-Stimmung und Abenteuer

7 vs. Wild - Teams: Staffel 3 ab 31. Oktober auf Amazon Freevee

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 45

Nine Days ab 31. Oktober

Ralph Barbosa: Cowabunga ab 31. Oktober

Rumble - Winnie rockt die Monster-Liga ab 1. November

Vertical Limit ab 1. November

Diebinnen ab 1. November

Nuovo Olimpo ab 1. November

Locked In ab 1. November

Temporada de huracanes ab 1. November

Der Fall Jens Söring - Tödliche Leidenschaft ab 1. November

Geheimnisse des Glaubens ab 1. November

Higuita: El camino del Escorpión ab 2. November

Alles Licht, das wir nicht sehen: Miniserie ab 2. November

Black Sea ab 2. November

Bumblebee ab 2. November

Gadis Kretek ab 2. November

Onimusha ab 2. November

Unicorn Academy: Kapitel 1 ab 2. November

Erin & Aaron ab 3. November

Blue Eye Samurai ab 3. November

Ferry: Die Serie ab 3. November

Der Schneider: Staffel 3 ab 3. November

Selling Sunset: Staffel 7 ab 3. November

Daily Dose of Sunshine ab 3. November

Vacaciones de verano ab 3. November

NYAD ab 3. November

Sly ab 3. November

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 45

Red Rocket: Der mit der Hunderute ab 30. Oktober

7 vs. Wild - Staffel 3 ab 31. Oktober (Freevee)

Invincible - Staffel 2 ab 3. November

Weitere November-Neustarts (bisher) unbekannt

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 45

Solar Opposites - Staffel 4 ab 1. November

Quiz Lady ab 3. November

Agent Null Null Nix ab 3. November

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Zahlentechnisch ist Netflix seinen Konkurrenten zum November-Auftakt deutlich überlegen. Ob die Film- und Serienauswahl überzeugt, bleibt allerdings abzuwarten. Großes Potenzial haben unter anderem die Miniserie "Alles Licht, das wir nicht sehen" mit Mark Ruffalo und Hugh Laurie und das Sportdrama "NYAD" mit Jodie Foster und Annette Bening. Außerdem ist Mélanie Laurent in der französischen Action-Komödie "Diebinnen" zu sehen. Disney+ ist mit Titeln wie Gänsehaut, Geistervilla, Hocus Pocus, The Boogeyman und The Nightmare Before Christmas noch im Halloween-Modus, zeigt im Anschluss allerdings die vierte Staffel von Solar Opposites, Quiz Lady mit Awkwafina, Sandra Oh und Will Ferrell sowie den Klassiker Agent Null Null Nix mit Bill Murray. Bei Amazon Prime Video starten hingegen die dritte Staffel von 7 vs. Wild (Freevee) und neue Folgen von Invincible.Der Micky-Maus-Konzern wird ab November seine Preise erhöhen und neue Tarife zur Auswahl bieten. Für monatlich 5,99 Euro erhalten Kunden bis zu zwei 1080p-Streams samt Werbung. Ohne Un­ter­bre­chun­gen und mit Offline-Downloads kostet dieselbe Full-HD-Auflösung 8,99 Euro. Für 4K UHD, HDR sowie Dolby Atmos werden 11,99 Euro pro Monat fällig.