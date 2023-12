Amazon: Prime Video ab 5. Februar auch in Deutschland mit Werbung

Nachdem heute bekannt wurde, dass Amazon in Kürze mit der Einführung von Werbung bei Prime Video beginnen wird, hat der Konzern jetzt für Klarheit bezüglich des Termins für diesen Schritt in Deutschland gesorgt. Anfang Februar 2024 ist es so weit.

Prime Video bei uns ein paar Tage länger werbefrei

Wie auch wir heute früh berichteten , will Amazon in Kürze damit beginnen, in den über seinen eigentlich als Teil des Prime-Abonnements enthaltenen Video-Streamingdienst Prime Video vertriebenen Serien und Filmen Werbung einzublenden. Nur wer zusätzlich zahlt, soll künftig Amazon Prime Video ohne Werbung in den Videoinhalten nutzen können.Für die USA wurde heute Morgen bereits der 29. Januar 2024 als Starttermin für die Werbe-Einbettung in den TV-, Film- und Serieninhalten genannt. Wann es in Deutschland losgehen würde, war bisher noch offen. Mittlerweile hat Amazon Deutschland sich ebenfalls zu den Plänen für Werbung beim Streaming mit Prime Video geäußert.Ab dem 5. Februar 2024 soll auch beim Zugriff auf Prime Video von Deutschland aus Werbung in den Videos zu sehen sein. Gleichzeitig ist Amazon auch bemüht, mögliche Sorgen wegen einer Überladung seines Angebots mit Werbung zu zerstreuen. Man wolle "deutlich weniger Werbung als lineare TV- und andere Streaming-Fernsehanbieter" ausspielen, hieß es.Wer will, kann sich mit einer Zahlung von zusätzlich 2,99 Euro pro Monat auch künftig die Werbung bei Amazon Prime Video ersparen. Dazu muss man auf einer eigens eingerichteten Website ein entsprechendes Zusatz-Abo abschließen . Der US-Konzern, der nach wie vor gigantische Gewinne einfährt, begründet die Einführung von Werbung bei Prime Video damit, dass man auch "weiterhin in attraktive Inhalte investieren" will und diese Ausgaben langfristig weiter steigern möchte.Tatsächlich ergibt sich aus der Einführung von Werbeeinblendungen bei Amazon Prime Video, das Teil des monatlich 8,99 Euro teuren Amazon Prime ist, die Frage, ob Amazon damit nicht massenhaft Kündigungen riskiert. Wer wenig bei Amazon bestellt, dürfte kaum bereit sein, für Amazon Prime künftig effektiv 11,98 Euro im Monat für die Möglichkeit des werbefreien Streamings zu zahlen.Außerdem dürften einige Kunden, die das knapp 90 Euro teure Jahresabonnement von Amazon Prime nutzen, kaum über die mit der Einführung von Werbung deutlichen Verschlechterung des Angebots erfreut sein. Ob sich durch die Werbung ein Sonderkündigungsrecht für die Jahresabonnenten ergibt, ist noch zu klären.