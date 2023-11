Windows 11: Microsoft verteilt frische Insider-Updates - Das ist neu

Microsoft versorgt Windows 11-Insider im Dev- und Canary-Kanal mit neuen Updates. Neben einer Vielzahl von Bugfixes und Verbesserungen stehen nützliche Änderungen für den Copilot, Spiele aus dem Microsoft Store und Windows Nearby Share auf dem Programm.

Verbesserungen für Copilot, Share, Store & Co.

nicht

Patch Notes: Windows 11 Build 23580 (Dev)

Ab Build 23580 im Dev Channel können Nutzer mit lokalen Konten für eine begrenzte Anzahl von Abfragen auf Copilot in Windows zugreifen, bevor sie sich anmelden müssen.

Wir haben die Übertragungsgeschwindigkeit der nahegelegenen Freigabe für Nutzer im gleichen Netzwerk deutlich verbessert. Vor diesen Änderungen mussten sich die Nutzer/innen im selben privaten Netzwerk befinden. Jetzt müssen sich die Nutzer/innen nur noch im selben Netzwerk befinden, das öffentlich oder privat sein kann. Du kannst die nahe gelegene Freigabe schnell über die Schnelleinstellungen aktivieren. Klicke einfach mit der rechten Maustaste auf eine lokale Datei im Datei-Explorer, wähle "Freigeben" und wähle die Freigabe für ein Gerät, das unter "Nahe gelegene Freigabe" im Windows-Freigabefenster aufgeführt ist.

Wir deaktivieren vorübergehend das Update unseres Farbschriftformats auf COLRv1 (erstmals in Build 23506 eingeführt), das reichhaltigere Emoji mit einem 3D-ähnlichen Aussehen anzeigt, um einige Fehler zu beheben. Wir planen, dies in einem zukünftigen Dev Channel Flight wieder zu aktivieren.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Vor- und Zurück-Tasten der Maus nicht reagierten, wenn du den Mauszeiger über den Abschnitt Empfohlene Dateien auf der Startseite bewegst.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Galerie nicht mehr korrekt angezeigt wurde, wenn du die Gruppierung auf alle Ordner angewendet hast.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Desktop-Tooltips in der Aufgabenansicht in kontrastreichen Designs schwer zu lesen waren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Taskleistensymbole nach dem Wechsel des Desktops verschwanden.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass, wenn deine Taskleiste fast voll mit Symbolen war und du das Suchfeld benutzt hast, die Suche durch Anklicken des Suchfelds geöffnet und dann sofort wieder geschlossen wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Windows Spotlight-Hintergründe in der Desktop-Miniaturansicht in der Aufgabenansicht nicht korrekt angezeigt wurden.

Patch Notes: Windows 11 Build 25987 (Canary)

Wenn du während der Einrichtung (OOBE) eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen musst und keine Wi-Fi-Treiber vorhanden sind, wird dir die Option angeboten, auf die Schaltfläche "Treiber installieren" zu klicken, um die zuvor heruntergeladenen Treiber zu installieren. Du wirst diese Änderung sehen, wenn du die ISO für Build 25977 verwendest.

Ab dieser Build werden die Apps Windows Maps und Filme und Fernsehen nach einer Neuinstallation des Betriebssystems nicht mehr installiert. Die Apps Windows Maps und Filme und Fernsehen werden beim Upgrade für Insider im Canary Channel nicht entfernt und sind weiterhin über den Microsoft Store verfügbar und werden aktualisiert.

Wir haben die Einstellungsseite für die Bereitstellungsoptimierung unter Einstellungen > Windows Update > Erweiterte Optionen > Bereitstellungsoptimierung so gestaltet, dass sie den Designprinzipien von Windows 11 entspricht.

PNG-Dateien unterstützen jetzt das Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten - z. B. wenn du in den Eigenschaften eine Sternebewertung festlegen, die Beschreibung bearbeiten oder Schlüsselwörter hinzufügen möchtest.

Es wurde ein Problem behoben, das zum Absturz des Datei-Explorers in der Windows Sandbox führte, wenn eine nicht-englische Anzeigesprache verwendet wurde.

Anleitungen, Tipps & Tricks im FAQ-Bereich

Nachdem die Updates auf Moment 4 und Windows 11 23H2 final ausgerollt wurden, frischt Microsoft die Insider-Previews seines Betriebssystems erneut auf. Mitglieder des Windows-Insider-Programms können Windows 11 ab sofort auf Build 23580 (Dev Channel) und Build 25987 (Canary Channel) aktualisieren. Die Liste an Neuerungen ist überschaubar, zeigt jedoch interessante Verbesserungen.Im Dev-Kanal sind Nutzern nun in der Lage, den Windows Copilot und seine KI-Funktionen in limitierter Form auch lokal und somit ohne verbundenes Microsoft-Konto zu nutzen. Zudem verbessern die Redmonder Windows (Nearby) Share, das ab sofort höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bieten soll und nicht mehr nur in privaten, sondern auch öffentlichten Netzwerken genutzt werden kann.Mit dem Update im Canary-Kanal kehren hingegen Neuerungen bei der Installation von Windows 11 ein. So können Nutzer eventuelle WLAN-Treiberprobleme bei der Einrichtung (OOBE) jetzt selbst lösen und die Microsoft-eigenen Apps "Karten" und "Filme & TV" werden bei Neuinstallation nicht mehr ab Werk installiert. Die beiden Programme sollen jedoch nicht eingestellt werden und weiterhin über den Microsoft Store verfügbar sein.Abschließend können die Metadaten von PNG-Dateien über den Datei-Explorer korrekt angezeigt und bearbeitet werden und der Microsoft Store erhält nach Vorbild der Xbox-App die Möglichkeit, das Laufwerk bei der Installation von Spielen zu ändern. Nachfolgend findet ihr die offiziellen Changelogs der beiden Insider Previews Build 23580 (Dev Channel) und Build 25987 (Canary Channel).In den Windows-11-Einstellungen (Menüpunkt: Windows Update) könnt ihr euch für das Windows-Insider-Programm kostenlos registrieren, den gewünschten Kanal wählen und die neuen Updates herunterladen. Da diese jedoch fehleranfällig sein können, empfehlen wir, die Installationauf Produktivsystemen durchzuführen.