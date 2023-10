Microsoft schickt das Windows Insider MVP-Programm in die Wüste

Das Windows Insider-Programm, das mit Windows 10 gestartet ist, war eine kleine Revolution. Denn erstmals konnten Anwender einen mehr oder weniger direkten Einfluss auf die Entwicklung des Betriebssystems nehmen. Doch Microsoft kastriert das Programm immer mehr.

Vom Windows Insider-Programm hatten alle was

Ende 2023 ist Schluss

Zusammenfassung Windows Insider-Programm ermöglichte Nutzern Einfluss auf Windows-Entwicklung

Microsoft plant, das Programm zunehmend einzuschränken

Insider-Programm vergab Auszeichnung MVP an engagierte Tester

Auszeichnung wird zum 31. Dezember 2023 eingestellt

Entscheidung hängt mit Abgang des Windows-Chefs Panos Panay zusammen

Engagierte Nutzer sollen über Haupt-MVP-Programm ausgezeichnet werden

Microsoft strebt Konsolidierung der MVP-Programme an

Die Entwicklung des Microsoft-Betriebssystems war vor Windows 10 eine Arbeit, in die sich der Redmonder Konzern wenig hineinblicken noch bzw. schon gar nicht hineinreden ließ. Mit dem Insider-Programm änderte sich das, denn nun konnten interessierte Anwender nicht nur vorab Features ausprobieren, sondern den Entwicklern auch direkt mitteilen, was sie davon halten - und davon haben beide profitiert.Doch in den letzten Jahren sind das Programm und auch die Previews fast schon zu so etwas wie einer lästigen Pflichtübung geworden. Zwar gibt es nach wie vor Vorschauausgaben von Windows 11 und Co., das Ganze läuft aber mit verwirrenden Kanälen und Versionen eher chaotisch ab.Das Insider-Programm belohnte bisher auch besonders eifrige Tester und intensive Mitwirkung mit einer Auszeichnung, nämlich dem MVP-Titel. Als "Most Valuable Professional" zeichnet der Redmonder Konzern schon länger Experten und andere engagierte Personen aus und hat den MVP-Titel auch auf das Insider-Programm ausgedehnt.Doch damit ist bald Schluss: Wie Windows Latest berichtet, hat sich Microsoft entschieden, diese Auszeichnung aufzugeben. Das Ganze hängt wohl mit dem Abgang des bisherigen Windows-Chefs Panos Panay zusammen. Denn im Zuge dessen hat Microsoft ein neues Team für "Windows and Web Experiences" gebildet und dieses will offenbar vieles anders machen.Microsoft hat auch bereits bestätigt, dass man das Insider MVP Program mit 31. Dezember 2023 aufgibt, de facto ist es aber natürlich schon jetzt tot, zumindest in der bisherigen Form. Denn all jene, die sich im Hinblick auf Windows-Entwicklung besonders auszeichneten, sollen über das nach wie vor bestehende Haupt-MVP-Programm ausgezeichnet werden.Microsoft: "In dem Bemühen, die MVP-Programme bei Microsoft zu konsolidieren, haben wir beschlossen, das Windows Insider MVP-Programm zum 31. Dezember 2023 einzustellen. Alle bestehenden Windows-Insider-MVPs werden für die Teilnahme am Microsoft MVP-Programm nominiert, das ähnliche Vorteile und Möglichkeiten bietet, sich weiterhin mit uns zu vernetzen und mit vielen anderen Microsoft MVPs weltweit zu interagieren."