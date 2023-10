Windows 11: Microsoft stellt Update seiner kostenlosen VMs bereit

Microsoft hat sein Angebot an kostenlosen virtuellen Maschinen mit installiertem Windows 11-System aktualisiert. Ab sofort sind auch vorgefertigte VM-Umgebungen zu bekommen, die mit dem Build 22621.2283 (Version 22H2) ausgestattet sind.

Direkt losarbeiten

Windows 11 Enterprise (Evaluation)

Visual Studio 2022 Community Edition mit UWP, .NET Desktop, Azure und Windows App SDK für C#-Workloads

Windows Subsystem für Linux 2 mit installiertem Ubuntu

Windows Terminal

Aktivierter Entwicklermodus

Moment 4-Update möglich

Zusammenfassung Microsoft aktualisiert kostenloses Angebot an virtuellen Maschinen

VMs richten sich hauptsächlich an Entwickler

Windows 11-VMs bieten neue Versionen ohne Änderung des Systems

Mindestens 8 GB RAM und 70 GB Speicher benötigt

Virtuelle Maschinen sind 90 Tage nutzbar, keine Aktivierung möglich

VM-Umgebungen in vier Formaten verfügbar

Die VMs richten sich in erster Linie an Entwickler, die ihre Anwendungen stets an die neuesten Windows-Versionen anpassen und mit diesen testen müssen. Sie ermöglichen aber auch allen anderen Nutzern, Windows 11 in einer aktuellen Variante auszuprobieren, während das Produktiv-System vorerst noch auf einer älteren Version bleibt.Standardmäßig bietet Microsoft die VMs mit folgender Ausstattung bzw. Konfiguration an:Für die Windows-Entwicklungsumgebung sind mindestens 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 70 Gigabyte Festplattenspeicher erforderlich. Zu beachten ist auch, dass diese virtuellen Maschinen keine Aktivierung mit Windows-Lizenzschlüsseln unterstützen. Sie sind lediglich 90 Tage lang nutzbar. Microsoft aktualisiert seine virtuellen Maschinen jedoch monatlich, sodass bis Ende November eine neuere Version mit einer neuen Frist zu erwarten ist.Microsofts VM-Umgebungen mit Windows 11 sind in vier Formaten verfügbar, sodass Nutzer ein vorgefertigtes Paket herunterladen und mit wenigen Klicks in das entsprechende VM-Tool einbinden können. Alle vier Varianten sind ausschließlich x86-basiert - es gibt noch keine ARM-Versionen.Obwohl das neueste VM-Update immer noch auf Moment 3 basiert, können Nutzer die Installationen auf das kürzlich veröffentlichte Moment-4-Update aktualisieren und die darin enthaltenen Features so verfügbar machen.