Windows 11: Nutzer melden Probleme mit optionalem Oktober-Update

Vor einigen Tagen hat Microsoft das nicht sicherheitsrelevante Update KB5031455 freigegeben. Dieses bringt vor allem Verbesserungen für Windows Ink mit sich. Doch es gibt nun Nutzerberichte, wonach es diverse Probleme mit dieser Aktualisierung gibt.

Optionales Oktober-Update bereitet Probleme

KB5031455 ist seit Ende der vergangenen Woche allgemein verfügbar und dieses Update bringt u. a. die Möglichkeit für erweiterte Bedienung mit dem Stift mit sich. Denn nach Installation dieses Updates wird diese Methode in allen Eingabefeldern der Benutzeroberfläche von Windows 11 unterstützt. Das Ganze wurde auch lange getestet, doch wieder einmal zeigt sich, dass selbst die ausführlichsten Betaphasen nicht immer genug sind.Denn wie Windows Latest berichtet, schlägt die Installation von KB5031455 in einigen Fällen fehl. Dabei wird der Update-Vorgang regulär angestoßen, kann aber nicht zu Ende gebracht werden. Daraufhin kommt es zu einem Neustart des Systems und einem erneuten Installationsversuch - das allerdings schlägt auch nach mehreren Versuchen fehl. Nutzer schreiben, dass sie einen Update-Fortschritt von bis zu 97 Prozent erreichen, dann aber die Aktualisierung abbricht.Andere Anwender wiederum geben an, dass das optionale Oktober-Update, das auch mehrere Performance-Probleme beheben soll, dazu führt, dass mehrere Spiele nicht mehr funktionieren bzw. gestartet werden können. Konkret werden Games von Epic, darunter Fortnite, erwähnt, außerdem soll es Probleme mit Sonys Horizon Zero Dawn geben.Auch im Feedback Hub von Microsoft gibt es mehrere Berichte dieser Art, Nutzer melden, dass sie gleich mehrere Fehlercodes zu sehen bekommen - die allerdings keine wirklich hilfreichen Hinweise auf Ursache oder eine mögliche Lösung geben.Die erwähnten Error-Codes sind:Es ist derzeit nicht klar, wie weitverbreitet diese Probleme sind, eine Reaktion von Microsoft steht bisher ebenfalls aus.