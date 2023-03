Microsoft baut Insider-Programm um, neuer Windows Canary-Kanal ist da

Microsoft baut sein Windows-Insider-Programm um - die größte Neuerung ist die Einführung eines "Canary-Kanals". Damit bringt das Windows-Team wieder mehr "Würze" in seine Tests mit Endverbrauchern, denn es wird schnellere Updates geben und mehr neues zum Testen.

Canary-Kanal: Buildnummer 25000 und höher

Dev-Kanal: Buildnummer 23000 und höher

Beta-Kanal: Buildnummer 22000 und höher

Release-Preview-Kanal: Vorschau für Update für bereits veröffentlichte Versionen von Windows 10 und Windows 11

Rätselraten - unvollständige Dokumentation angekündigt

Das hat Microsoft jetzt angekündigt. Im Windows-Blog hat die Chefin des Insider-Programms, Amanda Langowski, einen Ausblick auf das gegeben, was sich Microsoft mit den Änderungen am Insider-Test erhofft und was nun auf die freiwilligen Tester zukommt.Die Bezeichnung "Canary-Kanal" kennt man bereits aus anderen Software-Entwicklungen, zum Beispiel aus dem Edge-Insider-Programm. Ein Canary-Kanal wird traditionell häufiger mit Updates versorgt als andere Kanäle. Wie es bei dem neuen Windows Canary-Kanal laufen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben - tägliche Updates wie bei anderen Canarys sind aber ausgeschlossen.Dafür hat Amanda Langowski aber die Aufteilung der Kanäle verraten. In Zukunft werden die Build-Nummern für jeden Insider-Kanal wie folgt lauten:Microsoft hat angedeutet, dass der Canary-Kanal neue Funktionen erhalten kann, sobald sie entwickelt sind, dann sogar noch mit unvollständiger Dokumentation und Validierung. Das heißt auch, dass das Team nicht für jeden Release im Canary einen Blogeintrag mit Release-Notes veröffentlichen wird. Somit wird es allerdings schwieriger, über Neuerungen schnell zu berichten - man wird sie erst entdecken müssen.Außerdem plant man über den neuen Kanal auch größere Änderungen am Windows-Kernel und an den APIs zu testen, die eine längere Vorlaufzeit bis zur allgemeinen Freigabe erfordern. Auch deshalb sollen diese Änderungen schnellstmöglich mit Endverbrauchern getestet werden. Zuvor wurden solche Funktionen über den Dev Channel zur Verfügung gestellt. Der "neue" Dev-Kanal ist nun für Windows-Enthusiasten gedacht, die gerne neue Funktionen ausprobieren möchten, die nicht an eine bestimmte Betriebssystemversion gebunden sind.Er wird eine höhere Stabilität als Canary genießen. Sowohl der Beta- als auch der Release-Preview-Kanal bleiben unangetastet so bestehen, wie sie aktuell sind. Wann mit den ersten neuen Builds zu rechnen ist, ist noch nicht bekannt.