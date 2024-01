Keine optionalen Updates für Windows 11 Version 22H2 ab Ende Februar

Microsoft hat angekündigt, dass das Windows-Team in Kürze keine neuen optionalen Updates mehr für die Windows 11-Version 22H2 herausgeben wird. Diese Version wurde erst vor rund 15 Monaten freigegeben und wird in Kürze nicht mehr mit Vorab-Updates versorgt.

WICHTIG: Nach dem 27. Februar 2024 gibt es keine optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Vorschauversionen mehr für Windows 11 Version 22H2. Nur kumulative monatliche Sicherheitsupdates werden für die unterstützten Editionen von Windows 11, Version 22H2, fortgesetzt.

Bislang erhalten die Nutzer der Windows-11-Versionen 22H2 und 23H2 auch jeden Monat mindestens ein optionales Update und damit in den meisten Fällen auch neue Funktionen vor dem eigentlichen Patch-Day.Nun wird die Veröffentlichung für eine weitere Version eingestellt - Microsoft macht sich in Zukunft also deutlich weniger Arbeit als bisher. Das Windows-Team liefert für Nutzer der Version 22H2 dann nur noch sicherheitsrelevante Updates. Den entsprechenden Eintrag aus dem Microsoft Support-Bereich haben wir am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Bei der Version 22H2 ist es natürlich bislang nicht so weit, dass das allgemeine Support-Ende gekommen ist - Nutzer werden weiterhin zum Patch-Day jeden zweiten Dienstag im Monat sicherheitsrelevante Änderungen und neue Funktionen, soweit welche eingeplant sind, erhalten.Windows 11 Version 23H2 ist das aktuellste Versions-Update und seit letztem Oktober verfügbar. Die Version 22H2 ist ein Jahr zuvor auf den Markt gekommen. Um weiterhin auch optionale Updates zu erhalten, sollte man also als Windows-Nutzer erwägen, jetzt auf 23H2 zu wechseln. Microsoft hatte die optionalen Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst.Die darin enthalten Änderungen werden zum folgenden Patch-Day dann automatisch an alle Nutzer verteilt. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten.