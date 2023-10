Windows 11: 23H2-Update wurde längst an OEM-Partner geliefert

Zahlreiche Windows-Nutzer warten gespannt auf den offiziellen Start des Windows 11 23H2-Updates . Lange dauern kann es nun wirklich nicht mehr, wie sich anhand der inzwischen durchgedrungenen neuen Informationen zeigt.

Zeit für Tests

Nicht viel Arbeit

Zusammenfassung Windows 11 23H2-Update steht kurz vor offiziellem Start.

ISO-Dateien für neueste Version bereits bei OEMs.

Neue PCs mit Windows 11 haben direkt 23H2, reduziert Update-Zeit.

OEMs testen Kompatibilität mit Treibern und Anwendungen vor Release.

Keine größeren Anpassungen für Hardware-Hersteller erwartet.

Startdatum noch unbekannt, Gerüchte basieren auf Mutmaßungen.

Bereits vor gut einer Woche tauchten auf Microsoft-Servern die ISO-Dateien für die neueste Fassung des Betriebssystems auf. Dass es sich hierbei wirklich um die finalen Varianten handelte, zeigt ein Bericht des US-Magazins Windows Latest . Demnach wurde kurz darauf auch damit begonnen, die aktualisierte Version an OEMs zu verteilen.Bei diversen PC-Herstellern ist 23H2 also bereits seit einigen Tagen verfügbar. Damit dürfte dafür gesorgt sein, dass Anwender, die ab dem offiziellen Release einen neuen Rechner mit Windows 11-Betriebssystem kaufen, jeweils auch direkt in den Besitz der neuesten Fassung kommen. Dadurch wird die Zeit, die beim ersten Start für die Update-Installationen benötigt wird, deutlich reduziert.Bevor es richtig losgehen kann, testen die OEMs allerdings, ob die neueste Fassung auch problemlos mit ihren eigenen Treibern und mitgelieferten Anwendungen zusammenarbeitet. Zwischen dem Versand an die OEMs und dem offiziellen Start wird also etwas Zeit gelassen, damit die Hardware-Partner nicht zu stark unter Druck geraten. Allerdings gibt Microsoft diesen auch nicht wochenlang Raum für ihre Arbeit.Es ist ohnehin kaum davon auszugehen, dass die Hardware-Hersteller bei ihren Treibern größere Anpassungen vornehmen müssen. Denn Microsoft hat in Support-Dokumenten für Entwickler bereits klargestellt, dass es mit dem Update keine umfassenden Änderungen an der Code-Basis gibt und Software, die für Windows 11 Version 22H2 entwickelt wurde, problemlos auch unter 23H2 laufen sollte.Entsprechend wird sich Microsoft nicht allzu viel Zeit bis zum richtigen Start lassen. Wann es aber genau losgeht, bleibt vorerst noch ein Geheimnis der Redmonder. Alle bisherigen Gerüchte basieren im Grunde nur auf Mutmaßungen.