Windows 11: Tablet-User können jetzt überall mit ihrem Stift schreiben

Microsoft hat mit der Auslieferung eines schon länger angekündigten Updates für Windows Ink begonnen, mit dem Tablet-Nutzer die Möglich­keit bekommen, überall dort handschriftliche Eingaben vorzunehmen, wo sich auch per Tastatur Text eingeben lässt.

Microsoft

Update per Windows-Update erhältlich

USA und Englisch zuerst, Deutsch später

Seit gestern wird das neue Update KB5031455 an Systeme mit einer aktuellen Version von Windows 11 ausgeliefert. Damit endet die monatelange Testphase . Es handelt sich um ein nicht sicherheitsrelevantes Update, man muss also die entsprechende Einstellung zum sofortigen Bezug von Aktualisierungen in Windows 11 aktiviert haben, um es schon jetzt zu erhalten.Das neue Update ist vor allem für die Nutzer von Tablets mit Stifteingabe wie die Surface-Serie von Microsoft interessant. Voraussetzung für die Stiftunterstützung in allen Eingabefeldern der Benutzeroberfläche von Windows 11 ist, dass das jeweilige Gerät Unterstützung für Windows Ink bietet. Dies dürfte eigentlich für den Löwenanteil aller derzeit verfügbaren Tablets mit Stylus-Support gelten.Für uns in Deutschland gibt es aber einen großen Haken: die Stifteingabe in allen Texteingabefeldern von Windows 11 und den darauf laufenden Apps funktioniert mit dem Beginn der Ausrollung von KB5031455 zunächst nur dann, wenn US/English als Spracheinstellung ausgewählt ist. Weitere Sprachen sollen "bald" unterstützt werden.Das Betriebssystem wird durch die neue Option auf die Eingabe von Textinhalten per Stylus in allen entsprechenden Feldern deutlich flexibler, was die Stiftnutzung angeht. Tablet-User müssen dadurch zumindest theoretisch deutlich seltener auf das On-Screen-Keyboard oder eine externe Hardware-Tastatur zugreifen, um schnelle Eingaben in Textfeldern vorzunehmen. Der Workflow vieler Nutzer könnte sich dadurch bei der Stiftnutzung ohne verbundenes Keyboard deutlich beschleunigen.Mit dem neuen Update rollt Microsoft auch ein Update der Handschrifterkennung aus, womit diese nun genauere Ergebnisse liefern soll. Außerdem gibt es jetzt Gesten, mit denen sich die in Eingabefeldern geschriebenen Wörter mit einfachen Stiftbewegungen löschen, auswählen, zusammenziehen oder teilen lassen sollen. Auch ein Zeilenumbruch lässt sich jetzt per Geste einfügen.KB5031455 bringt auch noch einige weitere kleinere Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen rund um die neu eingeführte Unterstützung für die Steuerung von RGB-Beleuchtung in Windows 11 mit. Auf Microsofts Support-Webseiten gibt es mehr Informationen zu dem neuen Update