Windows-Zip-Support kostete den Schöpfer fast seinen Microsoft-Job

Highlight

Die in Windows integrierte Zip-Unterstützung ein alter Hut und wird mit Windows 11 noch ordentlich aufgebohrt. Nun ist ein Video veröffentlicht worden, in dem ein Microsoft-Mitarbeiter erzählt, wie es zu der Implementierung kam - und wie ihn das Ganze fast seinen Job kostete.

Alternative Tools

WinRAR - Packprogramm für RAR- & ZIP-Dateien

Zusammenfassung Windows 11 verbessert die integrierte Zip-Unterstützung deutlich

Microsoft fokussiert sich auch auf RAR-, TAR- und 7-Zip Formate

David Plummer erzählt von seiner fast job-kostenden Zip-Implementierung

Plummer betreibt heute den YouTube-Kanal Dave's Garage

Er arbeitete an der Zip-Funktionalität für Windows 95 Plus-Paket

Die Zip-Unterstützung ist seit Windows 98 ein fester Bestandteil

Plummer entwickelte auch das Tool Visual Zip, trotz Risiken

Alternative Tools und Formate wie RAR-, TAR- und 7-Zip stehen derzeit im Fokus von Microsoft Bemühungen, sowohl das Packen als auch das Entpacken von Archiven direkt in Windows 11 zu integrieren. Das war aber nicht immer so, dass der Konzern diese Unterstützung guthieß.In einem Video erzählt David Plummer, wie ihn die Arbeit an der Zip-Unterstützung, wie sie im Explorer startete, sowie die alternativen Tools fast seinen Job gekostet hätte. David Plummer betreibt aktuell den beliebten YouTube-Kanal Dave's Garage, wo er allerlei Nerd-Themen bespricht und von seinen unzähligen Hobbys berichtet.Nun hat er die Geschichte, wie Microsoft seinem Betriebssystem die Zip-Funktionalität hinzugefügt hat, veröffentlicht.David Plummer ist mittlerweile pensioniert, war aber lange Jahre als Betriebssystemingenieur bei Microsoft tätig. Unter anderem arbeitete er an MS-DOS und Windows 95. Er schrieb die Zip-Dateiunterstützung für Microsofts Windows 95 Plus-Paket, eine Funktion, die dann unter Windows 2000 und Windows ME ein fester Bestandteil wurde und die sich, wie er selbst sagt, "in den vergangenen 30 Jahren nicht wirklich verändert hat".Das hat allerdings bisher vorrangig lizenzrechtliche Gründe gehabt. Einige Monate, nachdem Dave 1993 bei Microsoft angefangen hatte, entwickelte er ein Tool namens Visual Zip für Windows, das er zu Hause programmierte und im Nebenerwerb verkaufte. Obwohl er die Erlaubnis dazu hatte, nahm jemand aus dem Windows 95-Shell-Team Anstoß an seinem Programm und versuchte, ihn deswegen feuern zu lassen.Glücklicherweise sahen die Vorgesetzten das nicht so und setzten sich stattdessen dafür ein, dass David in dem Team bleiben konnte - es stand aber eine Zeit lang auf der Kippe. Dave erzählt die ganze amüsante Geschichte in seinem neuen Video: