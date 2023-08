Neue Backup-App von Windows 11 soll auch für Windows 10 starten

Microsoft hat vor Kurzem die Vorschau für das optionale Update für Windows 10 veröffentlicht und dabei einige Neuerungen integriert . Nun ist aufgefallen, dass die Windows Backup-Funktion, die aktuell für Windows 11 entwickelt wird, auch für das alte OS kommt.

Neue Backup-Funktionen in Windows 10

Sicherung mit wenigen Klicks

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht Vorschau für optionales Update von Windows 10.

Neues Feature: Backup-Funktion.

Backup ermöglicht Cloud-Speicherung von Ordnern, Dateien, Einstellungen etc.

Funktion bisher nur für Nutzer des Insider-Kanals verfügbar.

Cloud-Backup ähnelt dem von Android oder iOS, sichert persönliche Daten.

Cloud-Backup könnte Umstieg von Windows 10 auf 11 erleichtern.

Unklarheit über offizielle Freigabe und Verteilung.

Bei Deskmodder widmet man sich einem kurzen Beitrag zu den neu aufgetauchten Backup-Funktionen in der Windows 10-Vorschau-Version 19045.3391. Über die Einstellungen kann man demnach jetzt auch in Windows 10 Ordern mit samt Dateien, Einstellungen, installierte Apps und Kennwörter in der Cloud speichern und somit ein (Teil-) Backup seines Systems anlegen.Microsoft hat zwar bislang nichts davon erwähnt, dass Windows 10 diese Option auch bekommen soll - erste Nutzer des Insider-Kanals können aber schon jetzt ihre Sicherungen mit der neuen Funktion anlegen.Der Clou der neuen Backup-Möglichkeit ist, dass es ein Cloud-Backup ist, so wie man es zum Beispiel von Android oder iOS kennt. Gesichert werden nur persönliche Daten, die dann bei der Neueinrichtung dienlich sind.Wer sich jetzt fragt, warum Microsoft noch so viel Arbeit in eine neue Funktion für Windows 10 steckt: Das Cloud-Backup dürfte auch den Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 deutlich leichter machen. Da Microsoft aber bisher noch sehr wenig über die neue Funktion angekündigt hat, wird man abwarten müssen, bis Nutzer die Freigabe bekommen, um mehr dazu sagen zu können.Das Anlegen des Backups ist mit wenigen Klicks aus dem Startmenü heraus zu erledigen. Deskmodder hat das ausprobiert und ein paar Screenshots veröffentlicht. Es ist noch nicht bekannt, ob dieser Test nun auch schon im kommenden Monat zum Patch-Day an alle Nutzer verteilt wird.