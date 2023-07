Microsoft bestätigt Problem beim Video-Abspielen unter Windows 10/11

Microsoft hat die Verteilung der Updates KB5028244 und KB5027303 kurzfristig gestoppt und korrigiert. Da es bei zahlreichen Nutzern zu Problemen gekommen ist, korrigiert das Windows-Team jetzt die Fehler mit der sogenannten Known Issue Rollback (KIR)-Funktion.

Verteilung neu gestartet

Eintrag Windows Release-Health-Dashboard:

Lösung: Dieses Problem wird mit dem Known Issue Rollback (KIR) behoben. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis die Lösung automatisch auf Verbrauchergeräte und nicht verwaltete Unternehmensgeräte übertragen wird. Ein Neustart Ihres Windows-Geräts kann dazu beitragen, dass die Lösung schneller auf Ihr Gerät angewendet wird. Bei Unternehmens-verwalteten Geräten, die ein betroffenes Update installiert haben und bei denen dieses Problem auftritt, kann es durch die Installation und Konfiguration einer speziellen Gruppenrichtlinie behoben werden. Details dazu sind im Windows Release-Health-Dashboard zu finden.

Informationen zum Bereitstellen und Konfigurieren dieser speziellen Gruppenrichtlinie finden Sie unter So verwenden Sie Gruppenrichtlinien zum Bereitstellen eines Rollbacks für bekannte Probleme.

Wichtig: Sie müssen die Gruppenrichtlinie für Ihre Windows-Version installieren und konfigurieren, um dieses Problem zu beheben. Außerdem müssen Sie Ihr(e) Gerät(e) neu starten, um die Gruppenrichtlinieneinstellung anzuwenden.

Betroffene Plattformen:

Windows 11 Version 22H2

Windows 11 Version 21H

Windows 10 Version 22H2

Zusammenfassung Microsoft korrigiert Fehler mit KIR-Funktion

Probleme bei Videos, Kameras & Webcams durch Updates.

Update wird automatisch verteilt, Neustart für schnellere Anwendung.

Gruppenrichtlinie muss installiert & konfiguriert werden.

Windows 11 22H2 & 21H2, Windows 10 22H2 & 21H2 betroffen.

Nutzer meldeten nach der Installation der Updates von Ende Juni Probleme beim Abspielen von Videos. Microsoft hat den Bug jetzt bestätigt und korrigiert. Es handelt sich demnach um einen Fehler im Umgang mit dem Videocodecs WVC1 oder VC-1.Windows 10- und Windows 11-Apps , die die Codecs verwenden, können möglicherweise keine Videos wiedergeben, aufzeichnen oder erfassen. Das Problem erstreckt sich auch auf Kameras und Webcams. Der Fehler wurde mit dem Windows 11-Update KB5027303 und Windows 10-Update KB5028244 eingeführt.Um die Probleme zu beheben, hat Microsoft laut einer Meldung in der Windows Release-Health-Dashboard jetzt ein sogenanntes Known Issue Rollback, kurz KIR, gestartet. Mit der KIR-Funktion kann Microsoft wie bei einem regulären Notfallupdate Fehler schnell und zuverlässig bei allen Anwendern korrigieren, die die automatische Windows-Update-Funktion nutzen.Microsoft hat daher jetzt einen Notfall-Fix für Probleme mit der Anzeige im Infobereich veröffentlicht, die durch das kumulative optionale Update KB5027303/KB5027303 verursacht wurden. Wer betroffen ist, muss jetzt nur noch abwarten - Microsoft stellt über die Known Issue Rollback-Funktion die PCs wieder automatisch her. Die Verteilung des KIR-Updates ist am 25. Juli gestartet. Das ursprüngliche Update wurde dafür gestoppt, korrigiert und wieder neu zur Verfügung gestellt.Nach der Installation von KB5027303 oder späteren Updates kann es vorkommen, dass einige Apps bei der Verwendung des WVC1-Codecs (VC-1) keine Videos wiedergeben, aufzeichnen oder erfassen. Bestimmte Kameras oder Webcams funktionieren möglicherweise ebenfalls nicht, wenn sie den WVC1-Codec standardmäßig verwenden.