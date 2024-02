Patch entfernt zwangsinstallierte Windows-Backup-App aus App-Liste

Microsoft hat Wort gehalten: Wie angekündigt kann die zwangs­weise installierte Windows-Backup-App jetzt zumindest schon einmal aus dem Listen der installierten Apps entfernt werden, um weitere Probleme zu vermeiden.

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Neowin hervor. Dieses Problem betrifft dabei aber nicht den regulären Windows-Home-Nutzer, sondern Installationen in Unternehmensumgebungen.Es geht dabei um die automatische Installation der Windows-Backup-App auf Windows 10 Pro 22H2 und LTSC-Enterprise-Systemen, die bei einigen IT- und Systemadministratoren zu Störungen führt, da sie in den meisten Unternehmensumgebungen (gewollt) nicht funktioniert.Wer die App startete, bekam nur die Meldung "Diese Funktion wird von Ihrer Organisation nicht unterstützt" angezeigt. Microsoft veröffentlichte daraufhin eine FAQ zu der Backup-App, wobei auch versprochen wurde, dass das Windows-Team an einer Lösung arbeitet.Diese Lösung ist mittlerweile da - sie scheint ohne große Ankündigung veröffentlicht worden zu sein. Microsoft schrieb nun auf der FAQ-Seite zum Windows Backup Folgendes Microsoft hat sein Wort gehalten und mit dem optionalen Update von Januar beziehungsweise dem Patch-Day Februar die Backup-App aus der Liste "Alle Apps" und "Installierte Apps" entfernt. Alle Windows-Sicherheitsupdates, die am oder nach dem 25. Januar 2024 veröffentlicht wurden, blenden nun die Backup-App auf einem von Unternehmen verwalteten Gerät aus.