Appcopier: Inoffizielles Backup-Tool für Windows 10 & 11 veröffentlicht

Obwohl Microsoft inzwischen eine eigene Backup-App für seine beiden Betriebssysteme Windows 10 und 11 zur Verfügung gestellt hat, sind nicht alle Nutzer mit der offiziellen Lösung zufrieden. Nun wurde mit dem Drittanbieter-Tool Appcopier eine Alternative veröffentlicht.

Appcopier funktioniert ohne Cloud-Zwang

Zusammenfassung Microsoft bietet eigene Backup-App für Windows 10/11 an.

Appcopier ist eine neue Drittanbieter-Alternative.

Tool kopiert Registry, Ordner und Dateien nach Nutzerauswahl.

Einfache Benutzeroberfläche für schnelle Backups.

Appcopier benötigt keine Cloud und ermöglicht Offline-Backups.

Software über GitHub-Repository zum Download verfügbar.

Appcopier ist mit Windows 10 und 11 kompatibel.

Appcopier hat die meisten Funktionen des mit der Windows 11 Version 23H2 hinzugefügten Backup-Tools übernommen und verfügt über die Option, Registry-Einträge, damit verbundene Ordner sowie wichtige Dateien zu exportieren. Bevor die Datensicherung durchgeführt wird, können Nutzer selbst auswählen, welche Informationen gespeichert werden sollen.Die Benutzeroberfläche wurde recht einfach gehalten und zeigt lediglich eine Liste mit den Einstellungen an, die sich für das Backup auswählen lassen. Da nur wenige Daten kopiert werden, dürften die meisten Backups rasch beendet sein.Ein Vorteil von Appcopier besteht darin, dass die Anwendung nicht auf eine Cloud angewiesen ist. Die von Microsoft hinzugefügte App ist auf OneDrive angewiesen und synchronisiert die jeweiligen Inhalte mit den Servern. Appcopier funktioniert offline und ermöglicht somit lokale Backups der Einstellungen.Wer das Programm selbst ausprobieren möchte, kann die Software über das GitHub-Repository herunterladen. Dabei sollte beachtet werden, dass es sich um ein Drittanbieter-Tool handelt. Zudem wird in der Beschreibung betont, dass die App seit dem letzten Release nicht nur in Kombination mit Windows 11 , sondern auch unter Windows 10 funktioniert.