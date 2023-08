Vorschau gestartet: Diese Neuerungen kommen noch für Windows 10

Microsoft hat kurz nach der Freigabe des August-Patches mit einem optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Update für Windows 10 nachgelegt. Dabei zeigt Microsoft, dass man Windows 10 noch nicht abgeschrieben hat - denn es gibt wieder neue Funktionen.

Update im Release Preview Kanal

Neuerungen starten für alle im September

Viele Änderungen in der Vorschau

Highlights KB5029331

Neu! Dieses Update verbessert die Erkennung Ihres Standorts durch Windows. Dies trägt dazu bei, dass Sie bessere Wetter-, Nachrichten- und Verkehrsinformationen erhalten.

Neu! Mit diesem Update wird die Einführung der Benachrichtigungskennzeichnung für Microsoft-Konten im Startmenü erweitert. Ein Microsoft-Konto stellt die Verbindung zwischen Windows und Ihren Microsoft-Anwendungen her. Das Konto sichert alle Ihre Daten und hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Abonnements. Sie können auch zusätzliche Sicherheitsschritte hinzufügen, um zu verhindern, dass Sie aus Ihrem Konto ausgesperrt werden. Mit dieser Funktion haben Sie schnellen Zugriff auf wichtige kontobezogene Benachrichtigungen.

C-Update

Zusammenfassung Microsoft hat optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update für Windows 10 freigegeben.

Update steht ab sofort im Release Preview Kanal zur Verfügung.

Neuer Build 19045.3391 (KB5029331) mit 2 neuen Funktionen und Verbesserungen.

Standorterkennung überarbeitet und Benachrichtigungskennzeichnung für Microsoft-Konten im Startmenü.

Bugfixes und Fehlerbehebungen; optionales Update im Insider Programm verfügbar.

Patch-Day-Update im kommenden Monat für alle Nutzer bereitgestellt.

Mehr Infos im Windows Blog.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Es handelt sich um den Test für das optionale Update für diesen Monat. Es steht ab sofort für Windows 10 Version 22H2 im Release Preview Kanal zur Verfügung. Die Windows 10 Version 22H2 ist die einzige noch voll unterstützte Version für Endverbraucher.Das neue, als optional gekennzeichnete Update startet nun im Release Preview Kanal im Insider Programm. Microsoft hat ebenfalls ein Vorschau-Update für Windows 11 freigegeben Beide Updates werden in der letzten August-Woche als optionales Update verteilt und im kommenden Monat dann als Patch-Day-Update für alle Nutzer bereitgestellt.Interessant sind die Änderungen, die mit dem Update einhergehen. Der neue Build für Windows 10 trägt die Nummer 19045.3391 (KB5029331) und bringt neben Fehlerbehebungen zwei als neu gekennzeichnete Funktionen und eine Reihe an Verbesserungen mit. Dazu gehört, das Microsoft die Standorterkennung überarbeitet hat, um automatisch bessere Wetter-, Nachrichten- und Verkehrsdaten zu liefern.Außerdem startet eine Erweiterung der Benachrichtigungskennzeichnung für Microsoft-Konten im Startmenü. Nutzer bekommen nun über das Startmenü einen schnellen Zugriff auf wichtige kontobezogene Benachrichtigungen. Mehr zu den Änderungen findet man im Windows Blog Die Liste der Änderungen ist dieses Mal wieder lang, wir haben die Highlights (Neuerungen) für euch übersetzt:Dieses Update behebt zudem noch eine Reihe von Problemen, darunter Anzeigefehler und App-Bugs. Es handelt sich um nicht sicherheitsrelevante Aktualisierungen. Die Preview beziehungsweise das optionale Update entspricht den früher als C-Updates herausgegebenen Vorab-Versionen von Windows.Die darin enthalten Bugfixes werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day im September dann automatisch an alle Nutzer verteilt. Damit werden aber natürlich auch noch Sicherheitslücken geschlossen. Wer von den Fehlerbehebungen schon jetzt profitieren möchte, kann das Update bereits über das Insider Programm beziehen.