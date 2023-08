Windows 10: Neues Update bringt Backup-App und viele Bugfixes

Microsoft stellt mit dem Patch KB5029331 ein neues optionales Update für Windows 10 bereit. Dabei führen die Redmonder unter anderem die aus Windows 11 bekannte Backup-App und neue Funktionen für das Microsoft-Konto ein. Hinzu kommt eine Vielzahl von Bugfixes.

Weitere neue Features für Windows 10

Backup-App Mit Cloud-Sicherung jetzt verfügbar

Neu: Mit diesem Update wird die Einführung des Benachrichtigungs-Badgings für Microsoft-Konten im Startmenü erweitert. Ein Microsoft-Konto ist die Verbindung zwischen Windows und Ihren Microsoft-Anwendungen. Das Konto sichert alle Ihre Daten und hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Abonnements. Sie können auch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen hinzufügen, um zu verhindern, dass Sie aus Ihrem Konto ausgesperrt werden. Mit dieser Funktion haben Sie schnellen Zugriff auf wichtige kontobezogene Benachrichtigungen.

Mit diesem Update wird die Einführung des Benachrichtigungs-Badgings für Microsoft-Konten im Startmenü erweitert. Ein Microsoft-Konto ist die Verbindung zwischen Windows und Ihren Microsoft-Anwendungen. Das Konto sichert alle Ihre Daten und hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Abonnements. Sie können auch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen hinzufügen, um zu verhindern, dass Sie aus Ihrem Konto ausgesperrt werden. Mit dieser Funktion haben Sie schnellen Zugriff auf wichtige kontobezogene Benachrichtigungen. Diese Aktualisierung unterstützt die Umstellung auf die Sommerzeit in Israel.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Anzeige des Suchfelds beeinträchtigt.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Einstellungen betrifft. Sie werden nicht synchronisiert, auch wenn Sie die Option auf der Windows-Backup-Seite in der Einstellungen-App aktivieren.

Zusätzliche Verbesserungen Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Wenn Sie dieses KB installieren: Neu: Dieses Update fügt Ihrem Gerät die Windows Backup-App hinzu.

Dieses Update fügt Ihrem Gerät die Windows Backup-App hinzu. Dieses Update behebt ein Problem, das den Gruppenrichtliniendienst betrifft. Er wartet nicht 30 Sekunden lang, was die Standardwartezeit ist, bis das Netzwerk verfügbar ist. Aus diesem Grund werden Richtlinien nicht korrekt verarbeitet.

Dieses Update fügt eine neue API für unabhängige D3D12-Geräte hinzu. Mit ihr können Sie mehrere D3D12-Geräte auf demselben Adapter erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter D3D12 Independent Devices.

Dieses Update behebt ein Problem, das eine App betrifft, die Tastatureingaben simuliert. Diese App sendet möglicherweise keine japanischen Zeichen an andere Apps.

Dieses Update behebt ein Problem, das ein WS_EX_LAYERED-Fenster betrifft. Das Fenster wird möglicherweise mit den falschen Abmessungen oder an der falschen Position gerendert. Dies tritt auf, wenn Sie den Anzeigebildschirm skalieren.

Dieses Update behebt ein Problem, das Druckaufträge betrifft, die an eine virtuelle Druckwarteschlange gesendet werden. Sie schlagen ohne Fehlermeldung fehl.

Dieses Update behebt ein Problem, das Festplattenpartitionen betrifft. Das System funktioniert möglicherweise nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie eine Festplattenpartition löschen und den Speicherplatz der gelöschten Partition zu einer vorhandenen BitLocker-Partition hinzufügen.

Dieses Update behebt ein Problem, das Remote Desktop (RD)-Sitzungen betrifft. Die Verbindung wird unterbrochen, wenn mehrere Anwendungen verwendet werden.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Resultant Set of Policy (RSOP) betrifft. Die Windows LAPS-Richtlinieneinstellung "BackupDirectory" wurde nicht gemeldet. Dies tritt auf, wenn die Einstellung auf 1 gesetzt ist, was "Sichern im AAD" bedeutet.

Dieses Update behebt ein bekanntes Problem, das ClickOnce betrifft. Apps, die Sie mit ClickOnce bereitgestellt haben, werden möglicherweise zur Installation aufgefordert. Dies tritt selbst dann auf, wenn die ClickOnce-Apps bereits installiert und als "vertrauenswürdig" markiert sind.

Das Update behebt ein Problem, das diejenigen betrifft, die Windows Update für Unternehmen verwenden. Nachdem Sie bei der Anmeldung aufgefordert werden, Ihr Kennwort zu ändern, schlägt der Änderungsvorgang fehl. Dann können Sie sich nicht anmelden. Der Fehlercode lautet 0xc000006d.

Das Build 19045.3393 (KB5029331) für Windows 10 Version 22H2 steht ab sofort als nicht sicherheitsrelevantes Update bereit. Noch gilt der Patch als Vorschau und muss manuell über das Windows-Update-Menü heruntergeladen werden. Zum Patch Day am 13. September folgt dann die automatische Installation.Im offiziellen Changelog ( siehe unten ) stellt Microsoft fünf Verbesserungen in den Mittelpunkt. So wurde die Erkennung des eigenen Standorts verbessert, um Nachrichten, Wetter- und Verkehrsinformationen zu optimieren. Außerdem werden Benachrichtigungen zum Microsoft-Konto jetzt über das Startmenü abgewickelt, etwa in Bezug auf Sicherheitseinstellungen und zur Verwaltung von Abonnements.Nicht als Highlight ausgeschrieben, dafür in den Patch Notes des Windows 10-Updates weit oben zu finden, ist die Einführung der Windows Backup-App. Zuvor war die aus Windows 11 bekannte Lösung zur Datensicherung bereits in Insider-Versionen zu sehen ( wir berichteten ), nun folgt die offizielle Verteilung.Die Sicherung erfolgt über die Cloud und beinhaltet persönliche Daten, ins­be­son­de­re OneDrive-Ordner, Microsoft Store-Apps, Systemeinstellungen und An­mel­de­in­for­ma­tio­nen. Ein vollwertiges Backup, wie man es mit diversen Drittanbieter-Programmen (z.B. Aomei oder Macrium ) erstellt, ersetzt die Cloud-Synchronisation von Windows allerdings nicht.Nachfolgend findet ihr den ausführlichen Changelog zum neuen Windows 10 22H2-Build 19045.3393 (KB5029331), der unter anderem auch Feh­ler­be­he­bun­gen für Gruppenrichtlinien, Remote Desktop-Sitzungen, ClickOnce und gegen Beeinträchtigungen in der Anzeige des Suchfelds enthält.