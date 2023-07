Mit Fokus auf die neue Xbox-App wird Microsoft die bisherige Xbox Console Companion-App am 28. August einstellen. Wurden die wichtigsten Funktionen bereits in die neue Software übernommen, verlieren Spieler den oft wichtigen Netzwerk-Check des NAT-Typs.

Vor der Einführung der neuen Xbox-App galt Xbox Console Companion als erste Anlaufstelle für Spieler, die abseits ihrer Konsole das Ökosystem von Microsoft für PC-Spiele nutzen wollten. So waren etwa Multiplayer-Spiele wie Sea of Thieves, Forza, Gears of War und Co. auf diese angewiesen.Als Nachfolger von Xbox One SmartGlass (2016) gewährte die Xbox Console Companion-App außerdem Zugriff auf Freunde, Erfolge, Aufzeichnungen, Clubs und die Prüfung des oft wichtigen Netzwerkstatus für Xbox Live Services und Multiplayer-Dienste (Stichwort NAT-Typ). Nun wird die App am 28. August von Microsoft aufs Abstellgleis geschoben Während die neue Xbox-App unter Windows 10 und Windows 11 seit 2019 nahezu alle Funktionen des älteren Companion übernommen hat, fehlt in Zukunft allerdings der durchaus vorteilhafte Check des Netzwerkstatus. Vor allem die Information über den NAT-Typ waren mit der Xbox Companion App besonders einfach abrufbar."Vereinfacht gesagt ist NAT (Network Address Translation) dafür zuständig, dass Datenübertragungen aus dem Internet die richtigen Geräte bei Dir zu Hause erreichen - und umgekehrt. Auf Deiner Xbox kann der NAT-Typ darüber entscheiden, ob etwa der Voice Chat Deiner Freund*innen auf Deiner Konsole landet oder Du gemeinsam mit anderen in die Open World von Forza Horizon 5 eintauchen kannst", erklärt Microsoft.Für Xbox-Spieler bleibt somit alles beim Alten. In den Einstellungen kann weiterhin der NAT-Typ abgefragt werden. Auch unter Windows 10 steht in den Einstellungen weiterhin der Punkt "Xbox-Netzwerk" für die Prüfung bereit. PC-Spieler mit Windows 11 allerdings werden sich in den Feedback-Foren von Microsoft zu Wort melden müssen, sollten sie das Feature wiedersehen wollen.