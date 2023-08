Xbox: Sony-Managerin soll für mehr Erfolge in & aus Japan sorgen

Microsoft tut sich mit der Xbox im Heimatland der PlayStation von Sony traditionell schwer. Eine frühere Mitarbeiterin des japanischen Elek­tro­nik­rie­sen soll nun helfen, dass sich dies ändert. Sie könnte unter anderem für mehr JRPG-Titel auf der Xbox sorgen.

Die Redmonder haben erst kürzlich angekündigt, dass man enger mit dem japanischen Spielehersteller Square Enix kooperieren will, um mehr Titel des Unternehmens auf der Xbox anzubieten. Durch die Verpflichtung der Japanerin Mena Sato Kato könnte der US-Softwaregigant auch sonst seinem Ziel einer stärkeren Präsenz in Japan und der Steigerung der Zahl verfügbarer Spiele aus Japan näher kommen.Sie wird jetzt als "Director for Partnerships Japan at Xbox" für Microsoft arbeiten und soll dabei vor allem für den Ausbau der Partnerschaften mit japanischen Unternehmen rund um die Xbox verantwortlich sein. Außerdem soll sie die japanischen Partner beim weltweiten Vertrieb ihrer Spiele unterstützen.In einer Ankündigung ihres Wechsels zu Microsoft erklärte Mena Sato Kato , das sie sich darauf freue, ein neues Kapitel einzuleiten und dabei "neue Erlebnisse in der Spieleindustrie zu ermöglichen". Natürlich ist dies zunächst nichts weiter als die bei LinkedIn übliche heiße Luft, doch dürfen die Fans von japanischen Spielen mit der Neuverpflichtung der Redmonder wohl tatsächlich ein wenig mehr auf die Verfügbarkeit weiterer Titel aus dem Land der aufgehenden Sonne hoffen.Die Verpflichtung der neuen Microsoft-Mitarbeiterin ist auch insofern interessant, da sie zuvor acht Jahre in verschiedenen führenden Rollen für Sony Interactive Entertainment (SIE) tätig war. Genau diese Sparte des japanischen Konzerns steckt natürlich auch hinter dessen Spielkonsole PlayStation.