Microsoft verteilt ab sofort das neue und verbesserte Xbox-Hauptmenü

Im April hatte Microsoft seine Pläne, das Hauptmenü der Xbox komplett zu überarbeiten, gestoppt . Die ersten Nutzer, die die neue "Home Experience" ausprobieren könnten, waren alles andere als begeistert. Doch jetzt startet der zweite Versuch der Rundumerneuerung.

Erste Fassung kam bei Nutzern nicht gut an

Die Eckpunkte des neuen Xbox-Dashboards:

... bietet eine einfache Navigation zu eurer Bibliothek, dem Microsoft Store, dem Xbox Game Pass, der Suche und den Einstellungen ganz oben auf eurer Startseite durch die Einführung eines neuen Schnellzugriffsmenüs.

... vereinfacht das Layout und schafft mehr Platz, damit Sie Ihren Hintergrund sehen können, indem einige Kacheln verkleinert und an den unteren Rand des Bildschirms verschoben werden.

... fügt eine reaktionsschnelle Spielgrafikfunktion hinzu, um den Standardhintergrund zu aktualisieren und die wunderschöne Grafik zu zeigen, die mit jedem Titel verbunden ist, wenn ihr mit dem Mauszeiger über die Kacheln fahrt.

Ab sofort verteilt Microsoft das bereits vor über einem Jahr angekündigte neue Xbox-Hauptmenü. Dabei hat sich viel getan, auch wenn das Team erst im Mai zurück an die Planungen gegangen war und die erste "fertige" Neufassung über den Haufen geworfen hatte.Ob sich das Warten gelohnt hat, könnt ihr nun selbst herausfinden. Nach rund zehn Jahren ist das nun das erste Mal, dass am Hauptmenü der Konsole grundlegende Veränderungen eingeführt werden - es ist also ein bedeutsames Update.Xbox-Manager Ivy Krislov hat den Startschuss für die Verteilung gegeben und dazu einige Highlights im Xbox-Blog veröffentlicht . Das neue Xbox Home-Erlebnis umfasst ein neues Schnellzugriffsmenü für einen schnelleren Weg zur Spielebibliothek, dem Microsoft Store, Xbox Game Pass, der verbesserten Suche und den Einstellungen.Das neue Hauptmenü platziert nun die letzten Xbox-Spiele, Apps und andere Inhalte am unteren Rand des Home-Bildschirms. Dadurch wird mehr Platz für den Hintergrund geschaffen, der so angepasst werden kann, dass er all die Games anzeigt, die gerade gespielt werden.Laut Microsoft wird das neue Home-Erlebnis ab heute zunächst für eine kleine Gruppe von Xbox-Besitzern freigegeben. Die Verteilung der Verbesserungen erfolgt dann gestaffelt. Der neue Home-Bildschirm sollte in den nächsten Wochen nach und nach für alle Xbox-Besitzer angeboten werden.