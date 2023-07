Ersetzt Xbox Live Gold: Microsoft stellt Xbox Game Pass Core vor

Microsoft wird in den nächsten Monaten Xbox Live Gold mit dem Xbox Game Pass Core ersetzen. Auch der neue Dienst soll Abonnenten Zugang zu Crossplay und Multiplayer-Partien in ihren Spielen liefern und zudem einige Spiele aus dem Game Pass-Katalog enthalten.Dazu zählen etwa Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps, Grounded und Fallout 4. Spiele, die sich Nutzer in der Vergangenheit über Games with Gold gesichert haben, bleiben erhalten. Die Free Play Days-Aktionen sowie Deals with Gold wird es weiterhin geben, letzteres heißt künftig aber Deals with Game Pass.Wer ein aktives Gold-Abo hat, muss nicht selbst aktiv werden, da die Umstellung zu Xbox Game Pass Core automatisch stattfindet.