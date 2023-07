Microsoft geht jetzt gegen Xbox-Emulatoren vor, sperrt Nutzer-Accounts

Microsoft ist aktuell wieder dabei, Spielern eine Sperre aufzuerlegen, die Xbox-Emulatoren verwenden. Damit wird der Ärger unter den Spielern weiter angeheizt, denn noch vor zwei Jahren hatte sich Xbox-Chef Phil Spencer lobend über Emulatoren geäußert.

Es ist ein Hin und Her seit einigen Monaten zwischen Microsoft und der Gamer-Community. Microsoft möchte trotz der einst verkündeten Sympathie zu Emulatoren für alte Spiele eben genau solche nicht auf der Xbox haben."Meine Hoffnung ist, dass wir als Industrie an legalen Emulatoren arbeiten, die es mit moderner Hardware ermöglichen, jede ältere ausführbare Datei nutzbar zu machen, sodass man jedes Game spielen kann", erklärte Xbox-Chef Phil Spencer noch vor zwei Jahre und ist nun federführend bei der Sperrung solcher Emulatoren. Geäußert hat er sich zu diesem Sinneswandel bisher nicht.Zunächst löschte Microsoft Emulatoren einfach aus dem Xbox-Store, worauf einige Entwickler reagierten und sich "zurück mogelten". Grundsätzlich gibt es bei den Emulatoren zwei Modi: Den Entwicklermodus und den Verkaufs- oder Retailmodus, den Endverbraucher nutzen. Microsoft hatte dann die Nutzer-Konten seiner Spieler auf dem Kieker.Xbox-Konsolen mit einem Emulator im normalen Verkaufsmodus werden jetzt mit einer Sperre belegt. Windows Central berichtet , dass betroffenen Xbox-Spieler eine 15-tägige Sperre für die Anmeldung bei ihrem Konto erhalten haben, nur weil sie Emulatoren im Einzelhandelsmodus auf ihrer Konsole verwenden. Es handelt sich nicht um Einzelfälle.Microsoft erlaubt aber weiterhin das Hochladen und Verwenden von Emulatoren, wenn die Xbox-Konsole in den Entwicklermodus umgeschaltet wird. Diese Option ist jedoch nicht in allen Xbox-Märkten von Microsoft verfügbar und ist nicht kostenlos.Momentan sieht es allerdings so aus, als ob dies die einzige Möglichkeit ist, mit Emulatoren auf Xbox-Hardware zu spielen.Im Mai hatte sich bereits ein Microsoft-Sprecher gegenüber dem Online-Magazin Kotaku geäußert . Damals hatte Microsoft damit begonnen, Emulatoren für Retro-Spiele zu blockieren, dann aber keine Maßnahmen folgen lassen: "Wir entwickeln unsere Mechanismen zur Überprüfung und Durchsetzung von Inhalten, die über den Store vertrieben werden, kontinuierlich weiter, um die Übereinstimmung mit unseren Microsoft Store-Richtlinien sicherzustellen. Gemäß 10.13.10 sind Produkte, die ein Spielsystem oder eine Spielplattform emulieren, auf keiner Gerätefamilie erlaubt."Seither versuchen die Entwickler solcher Emulatoren einen Weg zu finden, um das Verbot zu umgehen und es war einige Zeit ruhig.