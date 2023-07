Xbox-Manager Larry Hryb alias Major Nelson verlässt Microsoft

Xbox-Manager Larry Hryb alias Major Nelson hat überraschend sein Ausscheiden bei Microsoft bekannt gegeben. Nach über 20 Jahren wird er den Konzern verlassen - was er dann machen will und wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.

Zusammenfassung Larry Hryb alias Major Nelson verlässt Microsoft nach 20 Jahren.

Er bedankte sich bei Fans und Team, keine Hintergründe bekannt.

Phil Spencer reagierte bei Twitter & bedankte sich für sein Engagement.

Offizieller Xbox-Podcast soll in neuem Format zurückkehren.

Keine Hinweise auf neue Karrierepläne oder Weitergabe.

Microsoft schweigt bisher zu Personalwechsel.

Larry Hryb war seit 2003 im Xbox-Team.

Auf den offiziellen Webseiten von Microsoft ist bisher noch nichts über den Personalwechsel zu lesen. Angekündigt wurde das Ausscheiden von Larry Hryb selbst bei Twitter - und dort wurde von ihm nur wenig verraten."Nach 20 unglaublichen Jahren habe ich beschlossen, einen Schritt zurückzutreten und am nächsten Kapitel meiner Karriere zu arbeiten", schrieb er. Weitere Erklärungen dazu gab Hryb nicht, er verriet keine Hintergründe oder neue Karrierepläne. Er bedankte sich bei den Fans, "die eine großartige Community" rund um Microsofts Konsole aufgebaut haben und ebenso bei seinem Team bei Microsoft.Larry Hryb ist neben Xbox-Chef Phil Spencer das bekannteste Gesicht im Xbox-Team. Hyrb startet bereits im Jahr 2001 bei Microsoft und ist seit 2003 im Team der Gaming-Konsole mit dabei. Nun verabschiedet er sich von der Xbox-Sparte. Eines dürfte jedoch sicher sein: In Rente wird der als "Major Nelson" bekannte Spiele-Programmierer noch nicht gehen.Wohin es ihn treiben wird, wird man sicherlich auch bald über Twitter erfahren. Der von ihm mitbegründete offizielle Xbox-Podcast soll nun erst einmal in die Sommer-Pause gehen und dann noch in diesem Jahr "in einem neuen Format" zurückkehren. Ob er mit als Co-Host dabei bleiben wird, ließ er ebenfalls offen.Xbox-Chef Phil Spencer reagierte ebenfalls bei Twitter auf die Nachricht zum Weggang und bedankte sich mit den Worten: "Larry, es war großartig, mit dir auf dieser Reise zusammenzuarbeiten. Danke, dass du ein Freund bist und für alles, was du für unsere Xbox-Community und unser Team getan hast."