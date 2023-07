Back to School: Microsoft und Media Markt starten Laptop-Rabatt

Das neue Schuljahr steht vor der Tür und damit der alljährliche "Back to School"-Rabatt von Microsoft und Media Markt. Neben Surface-Geräten sind Notebooks von Asus, Acer, HP, Lenovo und Co. stark reduziert. Und das Beste: Microsoft Office gibt es günstig mit dazu.

Microsoft und Media Markt veranstalten ihre "Back to School"-Aktion bis zum 18. September und bieten vor allem zum Start im August eine solide Preissenkung auf Notebooks, 2-in-1s und Tablets an. Auf der Aktionsseite im Online-Shop findet ihr auch günstiges Zubehör, Software und Xbox-Controller.Beim Kauf eines Microsoft Surface erhaltet ihr jetzt einen Monat mit dem Xbox Game Pass umsonst. Außerdem kann der Bestellung ein Office-Paket (z.B. Microsoft 365 Single) vergünstigt hinzugefügt werden.Der "Back to School"-Rabatt von Microsoft und Media Markt stellt fünf besondere Produkte in den Fokus, die sich über die Preisklassen von Einsteiger über Mittelklasse bis hin zum High-End-Bereich verteilen. Den günstigen Einstieg macht das Asus VivoBook Go mit 15-Zoll-Display und Intel Celeron-Antrieb für nur 339 Euro. Optimal für die Hausaufgaben am Nachmittag, ohne den Geldbeutel zu stark zu belasten.Wer für multimediale Arbeiten mehr Leistung benötigt, der sollte im 15-Zoll-Format das Acer Aspire 5 mit Intel Core i5-Prozessor und Nvidia GeForce RTX 2050 für 799 Euro ins Auge fassen. Ohne Nvidia-Grafikkarte, dafür aber mit einem größeren 17,3-Zoll-Display überzeugt hingegen das HP 17 zum reduzierten Preis von nur noch 777 Euro.Zu guter Letzt darf natürlich auch Microsoft selbst in der "Back to School"-Aktion nicht fehlen. Denn Windows 11 läuft am besten auf den Surface-Maschinen. Media Markt fokussiert sich dabei auf den beliebten Surface Laptop Go 2 im kompakten 12,5-Zoll-Format für 699 Euro und das vielseitige Surface Pro 9 als 2-in-1-Tablet mit Intel Core i5 für 1129 Euro.Alle Notebook-Hersteller verbindet eine Basis. Ab Werk ist auf allen Geräten Windows 11 vorinstalliert. Das benutzerfreundliche Be­triebs­sys­tem überzeugt mit einem modernen Design, vielen Tools für den produktiven Alltag, hoher Sicherheit und nach Schulschluss auch mit bestem Gaming.