Xbox Series X: Microsoft plant günstige Digital-Edition ohne Laufwerk

Microsofts Xbox Series X könnte in Zukunft ohne Blu-ray-Laufwerk zu einem günstigeren Preis angeboten werden. Die Gerüchte um eine mögliche "Digital Edition" und Slim-Version der Konsole verdichten sich. Mehr Leistung wird allerdings erst 2025 erwartet.

Günstiger, schlanker und ohne Blu-ray-Laufwerk

Xbox Series X-Nachfolger erst im Jahr 2025?

Zusammenfassung Microsoft denkt über Xbox Series X ohne Laufwerk nach.

Gänzlich neue Xbox-Hardware frühestens 2025 erwartet.

Sony auf Kurs für PS5 Slim anstelle einer Pro-Variante.

Günstigere Konsolen für Neueinsteiger und Lagerwechsler interessant.

Bisher nur Gerüchte, keine konkreten Pläne geleakt

Nach dem Vorbild der PlayStation 5 Digital Edition soll auch die Xbox Series X in Zukunft ohne optisches Laufwerk auf den Markt kommen. Wie XboxEra-Mitgründer Nick Baker, besser bekannt als "Shpeshal Nick", in seinem Podcast bestätigt, dürften sich die Gerüchte bewahrheiten und der Launch eines weiteren PS5-Konkurrenten anstehen.Baker und seine Kollegen gehen davon aus, dass Microsoft die High-End-Konsole durch das fehlende Laufwerk im gleichen Atemzug kompakter gestalten könnte. Ob die Marketing-Abteilung dann von einer Xbox Series X Slim oder einer (All) Digital Edition sprechen wird, bleibt ebenso offen wie ein konkreter Release-Zeitraum. Auf einen Performance-Schub sollte man aber nicht hoffen.Gänzlich neue Xbox-Hardware erwartet man in der Gerüchteküche frühestens im Jahr 2025. Bis dahin dürften die 12,15 TFLOPs und der 4K/60-Fokus der Xbox Series X sowie der erwarteten Digital Edition das Maximum an Leistung darstellen. Die Series S richtet sich mit 4 TFLOPs bei 1440p-Auflösung hingegen weiterhin an Einsteiger.Auch bei Sony scheinen die Weichen derzeit eher für eine PS5 Slim und nicht etwa für die Pro-Variante gestellt zu werden. Für beide wäre das Timing in Rückblick auf die PlayStation 4 allerdings passend. Drei Jahre nach dem Launch der originalen PS4 im Jahr 2013 folgten die Slim- und Pro-Ableger.Gerade Neueinsteiger und Gamer, die einen Lagerwechsel von PlayStation auf Xbox in Betracht ziehen, könnten mit einer Digital Edition der Xbox Series X möglicherweise besser abgeholt werden. Nach der Preiserhöhung auf 549 Euro (früher 499 Euro) und in Anbetracht der Tatsache, dass Spiele-Downloads den Verkauf physischer Spiele längst ein­ge­holt haben, dürfte eine günstigere und schlankere Series X das richtige sein.