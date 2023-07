GTA 5 kehrt zurück: Microsoft stellt neue Xbox Game Pass-Spiele vor

Im Juli schickt Microsoft einen neuen Schwung an namhaften Spielen in den PC und Xbox Game Pass, acht Stück an der Zahl. Neben Grand Theft Auto V (GTA 5) samt Next-Gen-Upgrade für Xbox Series X|S sind auch die Day-One-Releases Exoprimal und Techtonica mit dabei.

Game Pass: Kommende Spiele im Überblick

Bereits verfügbar - Grand Theft Auto V (GTA 5)

Bereits verfügbar - Sword and Fairy: Together Forever

Ab 6. Juli - McPixel 3

Ab 11. Juli - Common'hood

Ab 11. Juli - Insurgency: Sandstorm

Ab 14. Juli - Exoprimal

Ab 18. Juli - Techtonica

Ab 18. Juli - The Cave

Weitere Updates, DLCs & Perks im Juli

Wurden in den letzten Wochen vor allem kleinere Indie-Titel im Game Pass beworben, feiert in diesem Monat eine bekannte Größe ihr Comeback. Grand Theft Auto V (GTA 5) meldet sich zurück innerhalb der Spiele-Flatrate der Redmonder.Das Open-World-Actionspiel steht ab sofort für Xbox One und Xbox Series X|S sowie in der Cloud zur Verfügung. Direkt durchstarten können Abonnenten zudem mit Sword and Fairy: Together Forever, dem mittlerweile siebten Teil der Rollenspiel-Reihe.Gestaffelt bis zum 18. Juli folgen dann Spiele wie der Taktik-Shooter Insurgency: Sandstorm, das Puzzle-Adventure McPixel 3, Common'hood und The Cave. Ab dem ersten Tag werden darüber hinaus der Third-Person-Shooter Exoprimal und die Fabriksimulation Techtonica Teil des PC und Xbox Game Pass.Die von Microsoft angekündigte Preiserhöhung für den Xbox Game Pass greift ab sofort. Anstelle der sonst üblichen Abos für 12,99 Euro (Ultimate) bzw. 9,99 Euro (Konsolen) werden für Neukunden monatlich 14,99 Euro respektive 10,99 Euro fällig. Die Umstellung für Bestandskunden erfolgt zum 13. September 2023.Neben den Game Pass-Spielen weist Microsoft unter anderem auf diverse DLCs hin. Etwa den neuen Barbie- und Ken-Wagen in Forza Horizon 5 , der Frauen-Weltmeisterschaft in FIFA 23 und den Updates für Hi-Fi Rush: Arcade Challenge, Wo Long: Fallen Dynasty (Battle of Zhongyuan DLC) sowie Sniper Elite 5 (Kraken Awakes DLC). Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate können sich zudem auf neue Perks und Quests für Madden NFL 23, Sea of Thieves, Peggle 2 und Ghostwire Tokyo freuen.Nach bekannter Manier werden auch im Juli eine Handvoll Titel den PC und Xbox Game Pass verlassen. Spieler müssen sich am 15. Juli unter anderem von Exo One, PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls und Spelunky 2 verabschieden.