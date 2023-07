Twitter-Traffic stürzt ab, Musk reagiert nervös mit infantilen Tweets

Vergangene Woche hat Meta seinen Twitter-Konkurrenten Threads gestartet und konnte einen riesigen Hype auslösen. Dieser hat auch damit zu tun, dass viele Nutzer von Twitter genervt und enttäuscht sind - und sie kehren dem Netzwerk und Chef Elon Musk in Scharen den Rücken zu.

Am vergangenen Donnerstag ist Threads gestartet und konnte einen Ansturm erleben, der selbst die Macher des Instagram-Ablegers überrascht hat. Denn innerhalb von wenigen Stunden hat sich eine zweistellige Millionenzahl dafür angemeldet, am Wochenende betrug die Zahl dann bereits rund 90 Millionen.Natürlich ist die Frage berechtigt, ob Threads diese Begeisterung auf Dauer halten kann, denn es ist denkbar, dass so mancher Nutzer der Meta-Plattform nach der anfänglichen Neugier den Rücken zukehrt. Wem Threads schadet, ist aber eindeutig, nämlich Twitter.Das können sicherlich so manche Anwender aus anekdotischer Erfahrung bestätigen, denn die gefühlte bzw. erlebte Aktivität hat auf Twitter stark nachgelassen. Wie die konkreten Zugriffe aussehen, ist bisher jedoch nicht klar gewesen. Nun lieferte Cloudflare-CEO Matthew Prince aber erstmals konkrete Hinweise und diese sind eindeutig. Oder wie Prince kommentierte: "Der Twitter-Traffic stürzt ab."Prince hat mit seinem Tweet eine Grafik bzw. Kurve des Traffics geteilt, wie ihn Cloudflare gemessen hat. Dabei kann man seit Anfang des Jahres einen mehr oder weniger konstanten Rückgang der Zugriffe sehen, im Juli gibt es dann sogar einen starken Rückgang. Zwar erläutert Prince nicht genauer, wie er zu dieser Einschätzung kommt, man kann aber der Einschätzung des bekannten Content Delivery Networks durchaus Glauben schenken.Die Gründe dafür sind vielfältig. Denn einerseits hat Twitter plötzlich einen Konkurrenten, der derzeit viel Rückenwind genießt, andererseits hat das Social Network von Elon Musk selbst viele Nutzer durch Maßnahmen wie die Beschränkung der Anzahl der Tweets, die man sehen kann, abgeschreckt bzw. vertrieben. Mark Zuckerberg hat jedenfalls gut lachen. Denn am Wochenende stellte ein Threads-Nutzer fest, dass Twitter allem Anschein nach den Begriff Threads in den Trends blockiert. Zuckerberg kommentierte das mit einem ironischen "Besorgniserregend" - und fügte dem Kommentar ein tränenlachendes Emoji hinzu.Elon Musk wird indes immer nervöser - und infantiler. Denn der 52-Jährige setzt Tweets ab, über die wohl nur Fünfjährige lachen würden. Denn er schrieb "Zuck is a cuck" (ein Wortspiel, das wir an dieser Stelle wohl nicht übersetzen müssen) und schlug wenig später einen "Schwanzmesswettbewerb" mit Zuckerberg vor.