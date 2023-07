Start von Threads: Twitter implodiert und Meta will die Lücke füllen

Bei Twitter geht es derzeit drunter und drüber, denn das von Elon Musk gekaufte Netzwerk fällt langsam auseinander - so wirkt es jedenfalls auf Nutzer. Facebook- und Instagram-Mutter Meta will die Lücke füllen und wird seine Twitter-Alternative Threads offenbar diese Woche starten.

Twitter-Alternativen gibt es, aber keine überzeugt wirklich

Listings für iOS und Android sind da

In den vergangenen Wochen hat es so ausgesehen, als ob Twitter langsam zur Ruhe kommt. Nutzer haben sich an das Bezahl-Abo Blue gewöhnt und auch Musk schien etwas ruhiger aufzutreten, um Platz für seine CEO-Nachfolgerin Linda Yaccarino zu machen. Doch seit dem Wochenende ist zu sehen, dass die Probleme wohl wesentlich schwerwiegender sind.Viele suchen deshalb nach Alternativen. Diese gibt es zwar, aber alle haben ihre Nachteile: Mastodon ist immer noch zu nerdig und nicht intuitiv genug, Apps wie Bluesky, Artifact und Post sind noch zu klein und Reddit hat derzeit seine eigenen Probleme.Das ist sicherlich der Grund, warum nun Branchen-Urgestein Meta seine Chance wittert. Denn das einst Facebook genannte Unternehmen entwickelt schon länger einen auf Instagram basierenden Twitter-Konkurrenten. Dieser nennt sich Threads und wird offenbar schon in absehbarer Zeit starten.Denn wie The Verge entdeckt hat, ist in der Preview-Version des App Store für iOS ein Eintrag für Threads aufgetaucht, bereits vor einigen Tagen war das im Play Store für Android der Fall. Aus diesen Listings geht hervor, dass Threads am 6. Juli starten wird, also bereits diesen Donnerstag. Das bedeutet aber nicht, dass der Dienst ab diesem Tag auch tatsächlich für alle verfügbar sein wird, es ist anzunehmen, dass sich Meta für einen gestaffelten Rollout entscheiden wird.Und was ist Threads eigentlich? Meta dazu in der App-Beschreibung: "In Threads kommen Communities zusammen, um alles zu diskutieren, von den Themen, die Sie heute interessieren, bis hin zu den Trends von morgen. Was auch immer Sie interessiert, Sie können Ihren Lieblingsschöpfern und anderen, die die gleichen Dinge lieben, folgen und direkt mit ihnen in Kontakt treten - oder eine treue Fangemeinde aufbauen, um Ihre Ideen, Meinungen und Kreativität mit der Welt zu teilen."Das ist reichlich allgemein gehalten, ein Blick auf die Screenshots zeigt aber, dass man hier aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich von einer Twitter-Version von Instagram sprechen kann.