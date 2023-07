Twitter: Erst wurden Dritt-Apps gekillt, jetzt kostet TweetDeck Geld

Twitter macht weiter dicht, jedenfalls für Nutzer, die nicht für ein Twit­ter-Blue-Abon­ne­ment bezahlen wollen. Nachdem man den Dritt­an­bie­ter-Apps den Garaus gemacht hatte, wird jetzt auch die offizielle Desk­top-Ver­si­on TweetDeck nur noch für verifizierte, zahlende Nutzer angeboten.

Der Micro-Blogging-Dienst Twitter macht seine für professionelle Anwender und Firmen konzipierte Web-App TweetDeck kostenpflichtig. Das Ganze geschieht wieder mal durch die Hintertür, denn bald soll das Tool nur noch für verifizierte Nutzer zur Verfügung stehen. Um sich verifizieren zu lassen - und damit den berühmten "blauen Haken" zu erhalten - muss man inzwischen bekanntermaßen ein Twitter Blue-Abonnement abschließen.Twitter-Chef Elon Musk versucht damit offensichtlich einen weiteren Weg zu gehen, um mehr Einnahmen mit Twitter zu erwirtschaften. Die Umstellung wurde im Zuge der Ankündigung einer neuen Version von TweetDeck nur in einer kleinen Notiz erwähnt , fand aber schnell die entsprechende Aufmerksamkeit.Mit der neuen Version von TweetDeck wird auch der Zwang zur Verwendung ebendieser neuen Ausgabe umgesetzt, sodass die bei vielen Twitter-Nutzern noch immer äußerst beliebte alte Variante in Kürze verschwinden soll. Die neue Ausgabe kann bereits ausprobiert werden, wobei zahlreiche Nutzer auch schon über Probleme klagen, weil etwa ihre Konten nicht mehr in vollem Umfang zugänglich sind.Wer TweetDeck künftig nutzen will, muss auch in Deutschland ein Twitter-Blue-Abonnement abschließen, das aktuell hierzulande mindestens 9,52 Euro pro Monat oder 99,96 Euro für ein ganzes Jahr kostet. In Verbindung mit den jüngst umgesetzten Begrenzungen in Verbindung mit der Zahl der von einem Konto täglich einsehbaren Tweets erfolgt nun also wieder eine erhebliche Beschränkung der bisher frei zugänglichen Dienste von Twitter, die die Nutzerzahlen mit Sicherheit nicht unbedingt steigen lässt.